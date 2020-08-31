Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda rakibi Azerbaycan ekibi Neftçi oldu
Kaynak: AA
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda rakibi Azerbaycan ekibi Neftçi oldu.
Avrupa Ligi 2. eleme turunun kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Çekilişte temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi de belli oldu.
Galatasaray, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla eşleşti. Sarı kırmızılı temsilcimiz, maçı deplasmanda oynayacak. Karşılaşmada seyirci yer almayacak.
Tek maç üzerinden oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda karşılaşmalar 17 Eylül'de.
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