Galatasaray'dan Teji Savanier hamlesi

Sezonun son bölümünde yaptığı atakla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, önümüzdeki dönem için transfer çalışmalarına başlarken, Avrupa'dan birçok oyuncuyu da listesine aldı.

İspanyol basınında Galatasaray için öne çıkan son iddia, Ligue 1 ekiplerinden Nimes'te bu sezon ciddi bir yükselişe imza atan Teji Savanier oldu.

Sevilla'nın transfer listesine aldığı belirtilen Savanier ile ilgilenen kulüpler arasında Fiorentina ve Montpellier ile birlikte Galatasaray'ın da olduğu kaydedildi.

GALATASARAY DEVRE ARASINDA DA DÜŞÜNDÜ

Devre arasında Younes Belhanda'nın ayrılık ihtimaline karşın bir arayışa giren Galatasaray'da transfer listesinin başında yer alan oyunculardan biri de Savanier olmuştu.

Galatasaray, temasa geçtiği Nimes kulübüne 6 milyon euroluk bir teklif iletmiş ancak 10 milyon euroluk bir beklenti ile karşı karşıya kalınca transferden vazgeçmişti.

SKOR KATKISI YÜKSEK ORTA SAHA

2015'ten bu yana Nimes forması giyen ve takımın Ligue 1'e yükselmesinde de büyük payı bulunan 27 yaşındaki oyuncu, orta sahadaki skor katkısıyla fark yaratıyor.

Bu sezon Ligue 1'de 31 maça çıkan Fransız futbolcu, 6 gol ve 13 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Yaptığı 13 asist ile ligin asist kralı olan 1,71'lik sağ ayaklı oyuncu, Nicolas Pepe, Angel di Maria ve Flarian Thavin gibi isimleri de bu alanda geride bıraktı.