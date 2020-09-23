Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Ali Palabıyık'ın

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek
Kaynak: AA
Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık oldu.
Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Ali Palabıyık yönetecek.
Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak
Haftanın görev alan hakemleri şöyle:
25 Eylül Cuma
20:00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir (Ali Şansalan)
26 Eylül Cumartesi
13:30 Hes Kablo Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Tugay Kaan Numanoğlu)
16:00 Atakaş Hatayspor Kasımpaşa (Hüseyin Göçek)
16:00 Göztepe - Gaziantep Futbol Kulübü (Yasin Kol)
19:00 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (Özgür Yankaya)
27 Eylül Pazar
13:30 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)
16:00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü (Arda Kardeşler)
16:00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (Abdulkadir Bitigen)
19:00 Galatasaray - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)
28 Eylül Pazartesi
20:00 Fraport-Tav Antalyaspor - Yukatel Denizlispor (Halis Özkahya)