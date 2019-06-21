FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın grup aşaması, E ve F gruplarındaki 3. maçlarla tamamlandı.

E Grubu'nda 3'te 3 yapan Hollanda lider, 6 puanlı Kanada da ikinci olarak son 16 turuna çıktı. 3 puan toplayan Kamerun, en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek tur atladı.

F Grubu'nda ise 9 puanlı ABD ve 6 puanlı İsveç, son 16 takım arasına girdi. Grup aşamasında 18 gol atan ABD, Norveç'in 1995'ten bu yana elinde tuttuğu turnuva rekorunu kırdı.

Brezilya, Çin ve Kamerun'dan sonra en iyi 4 grup üçüncüsü kontenjanından faydalanan son takım ise A Grubu'nu 3 puanla bitiren Nijerya oldu.

Son 16 turu karşılaşmaları 22-25 Haziran tarihlerinde oynanacak.

Maçların sonuçları ve son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

- Sonuçlar

E Grubu

Kamerun-Yeni Zelanda: 2-1

Hollanda-Kanada: 2-1

F Grubu

İsveç-ABD: 0-2

Tayland-Şili: 0-2

- Son 16 turu

Almanya-Nijerya

Norveç-Avustralya

İngiltere-Kamerun

Fransa-Brezilya

İspanya-ABD

İsveç-Kanada

İtalya-Çin

Hollanda-Japonya (AA)