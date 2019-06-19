FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 ülke adlarını son 16 turuna yazdırdı

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın 12. gününde, C Grubu'nun 3. ve son maçları oynandı.

Grubu 6'şar puanla tamamlayan takımlardan İtalya, lider, Avustralya da 2. olarak son 16 turuna çıktı.

6 puanı bulunan bir diğer ekip Brezilya ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girmeyi garantiledi ve tur atladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

Jamaika-Avustralya: 1-4

İtalya-Brezilya: 0-1 (AA)