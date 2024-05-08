08 Mayıs 2024 Çarşamba 18:06:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2024 Çarşamba 18:06:00
Başkan Erdoğan eski Etiyopya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu'yu kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Wirtu'ya, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie de eşlik etti.
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