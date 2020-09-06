Fenerbahçe'den transferde Gökhan Gül hamlesi
Kaynak: TRT Spor
Süper Lig'de transferin flaş isimlerinden Fenerbahçe, Almanya Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen 22 yaşındaki ön libero Gökhan Gül için transfergirişimlere başladı.
Fenerbahçe, limit problemini şu ana kadar bonservissiz ve kaliteli oyuncuları kadrosuna katarak mükemmel bir şekilde aşmayı başardı. Sarı lacivertliler, bonservissiz ve kaliteli oyuncuları kadrosuna katma stratejisini güderken şu ana kadar başarılı oldu ve kamuoyunun takdirini kazanmayı başardı.
Kanarya'nın kadrosuna kazandırmayı hedeflediği son isim Almanya'dan. Fenerbahçe, Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf forması giyen Gökhan Gül için girişimlere başladı. 22 yaşındaki Gökhan Gül, ön libero ve stoper mevkilerinde oynuyor.
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