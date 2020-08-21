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Fenerbahçe Sarr, Lemos ve Perotti transferinde sona yaklaşıyor
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21 Ağustos 2020 Cuma 11:29:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2020 Cuma 11:29:00

Fenerbahçe Sarr, Lemos ve Perotti transferinde sona yaklaşıyor

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Transfer sezonunun hızlı takımlarından Fenerbahçe, limit sıkıntısı çekmeye devam ederken takviye çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı lacivertli ekibin görüştüğü Sarr, Lemos ve Perotti transferi için çalışmalarını hızlandırdı.

Sarr'dan yanıt bekleyen F.Bahçe, Lemos'u da bonservissiz bitirmenin peşinde. Transferin hızlı takımı şimdi de stoper için mesaide… Fransız Malang Sarr'a 5 yıllık teklif yapan sarı-lacivertliler, Mauricio Lemos için de kulübü Las Palmas'la bonservis ödemeden işi bitirme pazarlığında.

Limit konusunda sıkıntıları olan ancak takviyelerine devam eden Fenerbahçe tam 7 ismi (Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Mert Hakan, Thiam, Sinan Gümüş ve resmi olarak açıklanması beklenen Sosa) kadrosuna katarken, bu isimler için kulüplerine bir kuruş ödemedi. 'Sıfır bonservis' harcaması yapan Başkan Ali Koç ve sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu şimdi de stoper için aynı şekilde transferi bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

1 YILLIK MAAŞA KARŞILIK BONSERVİS

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği Malang Sarr'dan cevap bekleniyor. Şu an boşta olan 21 yaşındaki Fransız stopere 5 yıllık sözleşme teklif edildi. Oyuncunun vereceğe cevap bekleniyor.

Las Palmas ile Mauricio Lemos konusunda anlaşma sağlanırken, Fenerbahçe'nin bonservis ödemeden işi bitirmek istemesi nedeniyle görüşmeler sürüyor. Kulübünden bir yıllık maaşına karşılık bonservisi alma ihtimali olan Lemos'tan olumlu haberler gelmesi bekleniyor.

DİEGO PEROTTİ'YE AYNI TARİFE

'Sıfır bonservis' kuralını riayet eden sarı-lacivertliler, Diego Perotti için Roma kulübüne cüzi bir miktar bonservis ödemesi yapılacaktı. Ancak İtalyan oyuncunun kulüpte yeni sezon planlamasında yer alamaması nedeniyle bu kozu kullanmak isteyen Fenerbahçe, Roma ile anlaşma zemini arıyor. İtalyan sol açığın da bedelsiz takıma katılma ihtimali olduğu gelen bilgiler arasında.

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