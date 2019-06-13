13 Haziran 2019 09:00 | Perşembe
Beşiktaş, Lens'in yerine Diabate'yi düşünüyor
Geçtiğimiz sezon Sivas’ta kiralık oynayan Malili, İstanbul yolunda.
Beklentileri karşılayamayan Jeremain Lens ile yolları ayırmaya hazırlanan Kara Kartal, Leicester’dan Fousseini Diabate’yi gözüne kestirdi. Sivas’ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan Malili kanat, 17 maçta 2 gol ve 3 asist yaptı. Leicester’la sözleşmesi 2022’de bitecek 23 yaşındaki süratli kanat oyuncusu için kiralama teklifi yapılacak. Diabate de Kartal’ı istiyor.
(Akşam)
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