Beşiktaş, Lens'in yerine Diabate'yi düşünüyor

Beklentileri karşılayamayan Jeremain Lens ile yolları ayırmaya hazırlanan Kara Kartal, Leicester’dan Fousseini Diabate’yi gözüne kestirdi. Sivas’ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan Malili kanat, 17 maçta 2 gol ve 3 asist yaptı. Leicester’la sözleşmesi 2022’de bitecek 23 yaşındaki süratli kanat oyuncusu için kiralama teklifi yapılacak. Diabate de Kartal’ı istiyor.

(Akşam)