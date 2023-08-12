VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya: Ukrayna, Kırım Köprüsü'ne S-200 füzesiyle saldırı girişiminde bulundu
Atıl durumdaki boş ofisler, konuta dönüştürülebilecek
Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme sürecine ilişkin açıklama
MSB: 1'i FETÖ ve 1'i PKK üyesi 2 terörist yakalandı
Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Aliağa ilçesinde yangın
12 Ağustos 2023 Cumartesi 11:56:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2023 Cumartesi 11:56:00

Bayern Münih, İngiliz forvet Harry Kane'yi transfer etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya Birinici Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, İngiltere'nin Tottenham takımında forma giyen Harry Kane'yi kadrosuna kattı.

Alman kulübenden yapılan açıklamaya göre İngiliz milli futbolcu ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandı. Kane, Bayern Münih'te 9 numaralı formayı giyecek.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Kane'nin Bayern Münih'e transferinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, Harry Kane'nin sadece FC Bayern'i güçlendirmeyeceğini, aynı zamanda tüm Bundesliga için de iyi olacağını ifade etti.

Harry Kane de, Bayern Münih'in bir parçası olmaktan mutlu olduğunu aktararak, "Bayern Münih dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve ben her zaman kariyerimde en üst seviyede mücadele etmek ve kendimi kanıtlamak istediğimi söyledim. Bayern Münih'in karakteristiği kazanma kültürüdür. Burada olmak güzel bir duygu " değerlendirmesinde bulundu.

Alman medyada yer alan habere göre Bayern Münin Tottenham kulübüne tecrübeli golcü için bonus ödemleri dahil 120 milyon avro ödedi .Kane'nin de yıllık 25 milyon avro kazanacağı aktarıldı.

Kane, 2010'da profesyonel sözleşme imzaladığı Tottenham'a oynadığı 435 maçta 280 gol attı. Tecrübeli forvet oyuncu 2016, 2017 ve 2021'de Premier Lig'de gol kralı oldu. Kane, İngiltere Milli Takımı'nda da forma giydiği 84 maçta 58 gol kaydetti.

Etiketler : bayer münih forvet harry kane transfer almanya
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
‘Hayranlık' imzası

‘Hayranlık' imzası
Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı

Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX