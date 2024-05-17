Süper Lig'de şampiyon bu hafta belli olabilir

Süper Lig'de şampiyon bu hafta belli olabilir

Ligde oynadığı 36 maçta 99 puan toplayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin önünde son 2 haftaya 6 puanlık farkla giriyor.

Okan Buruk'un öğrencileri pazar akşamı taraftarı önünde Fenerbahçe'ye yenilmezse, 24. şampiyonluğuna uzanacak.

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için, son 2 maçında Galatasaray ve İstanbulspor'u yenmesi, sarı-kırmızılı rakibinin de son hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında kaybetmesi gerekiyor.

ÜÇÜNCÜ SIRA İÇİN ZORLU MAÇ



Trendyol Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmek isteyen Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, bu hafta İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Ligde 61 puanı bulunan bordo-mavili takım, 3 puan gerisindeki RAMS Başakşehir'e mağlup olması durumunda ikili averajda da geriye düşecek.

DÜŞME HATTINDA KRİTİK HAFTA



Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken küme düşme hattında kritik maçlar oynanacak.

İstanbulspor'un bir alt lige düşmesi 33. haftada kesinleşirken, düşecek son 3 takım henüz belli olmadı.

36 puanı bulunan Siltaş Yapı Pendikspor 19'uncu, 37 puanı bulunan ekiplerden Atakaş Hatayspor 18'inci, VavaCars Fatih Karagümrük de 17'nci sırada yer alıyor. 16'ncı sıradaki Gaziantep FK'nin 38, 15'inci MKE Ankaragücü'nün 39, 14'üncü TÜMOSAN Konyaspor'un 40, 13'üncü Mondihome Kayserispor'un da 41 puanı bulunuyor.

Düşme hattındaki ekiplerden Atakaş Hatayspor, Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

19'uncu sıradaki Siltaş Yapı Pendikspor, 15'inci sıradaki MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Düşme hattındaki bir diğer ekip VavaCars Fatih Karagümrük, 1 puan üzerinde 16'ncı sırada bulunan Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Fenerbahçe ve Yılport Samsunspor maçlarından 4 puan alan TÜMOSAN Konyaspor, bir sıra üzerinde yer alan Mondihome Kayserispor'la Kayseri'de karşı karşıya gelecek.

HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de 37. haftanın programı şöyle:

Bugün:

17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

Yarın:

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)

19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)

19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

19 Mayıs Pazar:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)