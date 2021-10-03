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03 Ekim 2021 Pazar 12:47:00 - Güncelleme:03 Ekim 2021 Pazar 12:47:00

Başkan Erdoğan'dan 'Sağlık için spor' paylaşımı! İşte basketbol oynadığı görüntüler

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden yakın çalışma ekibiyle basketbol oynadığı anların videosunu paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır." diyerek danışmanları ve bakanlarla birlikte basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bazı bakan ve danışmanları ile basketbol maçı yaptı. Karşılaşmayı Başkan Erdoğan'ın takımı, 50-24 kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynanan maçta; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer aldı.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan SPOR BASKETBOL Mehmet Kasapoğlu İbrahim Kalın
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