Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 madalya daha kazandı

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 madalya daha kazandı

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 6 sıklette müsabakalar yapıldı.

Şampiyonada Elif Rana Yılmaz ile Egemen Kasap ve Muhammet Efe Baykara bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ilk gününde milli sporcular, 7 madalya kazanmıştı.

Şampiyonada yarın 7 sıklette müsabakalar yapılacak.