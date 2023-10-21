Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 madalya daha kazandı
Kaynak: AA
Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 3 bronz madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 6 sıklette müsabakalar yapıldı.
Şampiyonada Elif Rana Yılmaz ile Egemen Kasap ve Muhammet Efe Baykara bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonanın ilk gününde milli sporcular, 7 madalya kazanmıştı.
Şampiyonada yarın 7 sıklette müsabakalar yapılacak.
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