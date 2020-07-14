Arda Turan'a Hannover 96 talip oldu

14 Temmuz 2020 Salı 08:36:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 08:36:00
Arda Turan'a sürpriz talip!
Transfer için Galatasaray'dan haber bekleyen Arda Turan'a Almanya 2. Lig takımlarından Hannover 96 talip oldu.
Transfer için Galatasaray’dan haber bekleyen Arda Turan’a yeni talip... Almanya 2. Lig takımlarından Hannover 96, 33 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgileniyor.
İspanyol medyası ise tecrübeli futbolcunun Galatasaray’la 1+1 yıllık anlaşma sağladığını ve anlaşmanın kısa zaman içerisinde duyurulacağını öne sürdü.