Bakan Ersoy: Çok daha büyük hedeflere ulaşacağız
Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizmimizin bugünlere ulaşmasında sektör paydaşlarımızın emekleri çok büyük. Sektörümüzle omuz omuza çok çok daha büyük hedeflere ulaşacağız." ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Haftası'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin turizm sektörünün her geçen yıl gelişip büyüdüğünü ve gönül köprüleri kurmaya devam ettiğini belirtti.
Eşsiz tarihi ve kültürel mirasıyla dünyayı büyüleyen Türkiye'nin turizmde her geçen yıl kırdığı yeni rekorlarla büyük başarılara imza attığını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:
"Turizmimizin bugünlere ulaşmasında sektör paydaşlarımızın emekleri çok büyük. Sektörümüzle omuz omuza çok çok daha büyük hedeflere ulaşacağız. Ülkemiz turizmine emek veren herkesin Turizm Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum."
Ülkemizin turizm sektörü her geçen yıl gelişiyor, büyüyor ve gönül köprüleri kurmaya devam ediyor.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) April 15, 2024
Eşsiz tarihî ve kültürel mirasıyla dünyayı büyüleyen Türkiye, turizmde her geçen yıl kırdığı yeni rekorlarla büyük başarılara imza atıyor.
Turizmimizin bugünlere ulaşmasında... pic.twitter.com/S4EwftM3IV
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