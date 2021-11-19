Altun: Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyoruz

Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyoruz.



Kültür ve Turizm Bakanlığımızca düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali"nde birçok alanda, toplamda 387 etkinlik gerçekleştirildi.



Festival halkımızdan büyük ilgi gördü; 8 milyona yakın sanatsevere ev sahipliği yaptı. pic.twitter.com/MU1pfEObBP