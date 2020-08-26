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48 yaşındaki ev hanımı su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
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26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:15:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:15:00

48 yaşındaki ev hanımı su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor

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Artvin'de yaşayan ev hanımı 48 yaşındaki Necla Hekimoğlu Altanlar, su kabağını çeşitli dekoratif eşyalara dönüştürerek hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de sanatını icra etmenin mutluluğunu yaşıyor. Altanlar, en büyük hayalinin bir sanat evi oluşturup ürünlerini burada sergilemek ve el sanatları ustası yetiştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Üzerine çizdiği motifleri boyayarak renklendirdiği kabakları, boncuk ve taşlarla da süsleyen Altanlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk yıllarından dedesinin ve babaannesinin el sanatlarından hediyelik eşya yapmasından dolayı bu işe merak sardığını söyledi.

El sanatları mesleğini geliştirmek amacıyla 46 yaşında üniversite okumaya karar verdiğini belirten Altanlar, eşi ve kızının desteğiyle üniversite sınavına girerek Rize Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü'nü kazandığını kaydetti.

Altanlar, okula gitmek için her gün Arhavi'den Rize'ye dolmuşlarla gidip geldiğini belirterek, "Günde en az 3 saat yolculuk yaptım. Çok zorluklar çektim ancak mesleğimi ve okulumu sevdiğim için bu meşakkatli sürece dayandım. Üniversitede hocalarımızın verdiği eğitimler sayesinde bilgi ve beceri kazandım. Kendimi çok iyi yetiştirdim. Eğitimimi üniversiteyi bölüm birincisi olarak bitirerek taçlandırdım. Bu yüzden çok onurluyum ve gururluyum." dedi.

- EVİNİN ZEMİN KATINA ATÖLYE KURDU

Üniversite eğitiminin ardından evinin zemin katında kendi imkanlarıyla küçük bir el sanatları atölyesi oluşturduğunu ifade eden Altanlar, şöyle konuştu:

"İlk zamanlarda ahşap yakma tekniğiyle hediyelik eşya üretiyordum. Daha sonra su kabağını işleyerek hediyelik eşya üretimine başladık. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle devletimizin 'Evde kal' çağrısına uydum ve yaklaşık 5 aydır zamanımı atölyemde su kabağından süs eşyaları yaparak geçirmeye başladım."

Altanlar, bu süreçte 250'den fazla su kabağından eşya ürettiğini vurgulayarak, su kabağıyla hayallerini eserlerine ve çalışmalarına uyguladığını belirtti.

Mesleğini çok sevdiğini belirten Altanlar, "Su kabağından lambalar, abajurlar, avizeler, lambaderler, kaşıklıklar, yumurtalıklar, yemek kasesi, yağdanlık, vazo gibi çok çeşitli hediyelik eşya üretiyorum. Yaptığım ürünleri herkes çok beğeniyor." ifadesini kullandı.

- BÖLGENİN KÜLTÜRÜNÜ YANSITIYOR

Ürettiği hediyelik eşyalarına Artvin, Arhavi ve Karadeniz kültürünü yansıttığını anlatan Altanlar, şunları kaydetti:

"İlimizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini eserlerime işlemeye çalıştım. Örneğin taş evlerimiz, kemer köprülerimiz, boğa güreşleri, doğal güzelliklerimiz, Arhavi atmacası gibi kültürel değerlerimiz süsü kabaklarına işlemeye çalıştım."

Altanlar, en büyük hayalinin bir sanat evi oluşturup ürünlerini burada sergilemek ve el sanatları ustası yetiştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

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