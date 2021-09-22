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22 Eylül 2021 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:22 Eylül 2021 Çarşamba 08:30:00

Yaşam tarzınız egzamayı tetikliyor

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Hayat kalitesini ciddi anlamda etkileyen egzamanın çözümü sanıldığı kadar zor değil. Ancak bu noktada beslenmeden giyime kadar her konuda dikkatli olunması gerekiyor.

Hayat kalitesini ciddi anlamda etkileyen egzamanın çözümü sanıldığı kadar zor değil. Ancak bu noktada beslenmeden giyime kadar her konuda dikkatli olunması gerekiyor.

Cilt yüzeyindeki bariyer bozulduğundan dolayı cilt suyunu (yüzde10) tutamadığından kuruma, kızarıklık ve kaşıntı egzamayı diğer cilt rahatsızlıklarından ayıran en önemli bulgulardır. Sınırı belli olmayan kızartıl, ciltte pütürlenme görülür. Sedef rahatsızlığında karakteristik olan pullanma egzamada görülmez. Uzmanlar egzamayı tetikleyen etkenleri şöyle sıralıyor: "Bitkisel ve kimyasal alerjenler, Hepatit B ve C virüsleri, sabun, deterjan, lateks eldiven, çamaşır suyu gibi ürünler, diyabet ve kemoterapi ilaçları, beta blokerlar, lityum içeren antidepresanlar ve bazı antibiyotikler vücudu doğrudan etkilemesi." Sedef ve egzamanın tedavisinin karaciğeri yormamaktan geçtiğini aktaran Arslan, "Sedef ve egzama rahatsızlığı yaşayanlar kesinlikle karaciğerleri üzerine baskı yapacak olan gıdalardan uzak durmaları gerekiyor. Şeker ihtiva eden tüm yiyecek ve içeceklerden, kızartmalardan, unlu gıdalardan ve alkollü içeceklerden uzak durulmalı" ifadelerini kullandı.

UN VE KIZARTMADAN UZAK DURUN

Beslenme alışkanlıklarımızın egzama üzerindeki etkisinin sanılanın çok üstünde olduğunu dile getiren uzmanlar, egzama rahatsızlığı yaşayanların alkali beslenmeleri gerektiğini, beslenme tedavideki ilaçlar kadar önemli olduğunu söyledi. Arslan'ın verdiği bilgilere göre uzak durulması gereken besinler şu şekilde: Şekerli tüm yiyecek ve içecekler, unlu tüm gıdalar, kızartmalar, alkollü içecekler, yüksek şekerli meyve ve meyve kuruları, enerji içecekleri.

BOL BOL ROKA VE MAYDANOZ YİYİN

Mutlaka tüketilmesi gereken besinler ise şunlar: Maydanoz, roka, marul, salatalık, limon, tüm sebzeler (bakla, ısırgan hariç), pynir ve zeytin, mevsim salataları, doğal yoğurt, kefir, Omega 3 ve zeytinyağı

KIYAFETE BİLE DİKKAT ETMEK GEREKİR

* Yünlü ve polyester giysilerden uzak durup, pamuklu giysiler kullanılmalı.

* Kaşıntı atakları egzama lezyonlarının daha da büyümesine ve bozulmasına yol açtığından perhizle ve doktorunuzun uygun gördüğü bir antihistaminik tabletle en aza indirilmeli, ihmal edilmemeli.

* Bulunduğunuz ortamın nem ve ısı durumu egzamalı lezyonları daha da tetiklememesi için ayarlanmaya çalışılmalı.

* Klima kullanarak (nem için), havalandırma yaparak en uygun şartlar sağlanmalı.

* Bol su içilmeli.

* Egzama lezyonlarımız için kullanması gereken tedavi, onarıcı ve bakım kremleri kesinlikle doktorunuzun veya eczacının önerdiği güvenli içeriklere sahip ürünler olmasına özen gösterilmeli. Bunun dışındaki söylemlere kulak asmamalı, kullanılacak ürün mutlaka incelenmelidir.

* Riskler barındırdığı için solaryumdan uzak durulmalı. Ayrıca saat 11.00-17.30 arası güneşten kaçınılmalı ve güneşlenme süresi 15 dakikayı geçmemeli.

* Banyo sıklığı gerekmedikçe gün aşırı olmalı. Kese ve liflerden uzak durulmalı. Geniş çapta yapılacak temizliklerde mutlaka eldiven kullanılmalı. Egzamalıların en önem vermesi gereken konuların başında ise şampuanlar geliyor. Ciltlerinin temizliğinde kullanılacak sabunların kostik içerme riskleri olduğundan dolayı sadece bebek şampuanı ve bebek sabunu kullanılmalı.

* Kontakt egzamanın etkenleri olabilen kozmetiklerden, takılardan uzak durmalı, güvenli olanları tercih etmeleri gerekmektedir.

* Tozlu ve sigara dumanı olan ortamlardan uzak durulmalı.

Etiketler : antihistaminik egzaman günlük yaşam su
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