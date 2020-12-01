Verilen 5 kilo diyabet riskini yüzde 50 azaltıyor

Avrupa Obezite Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Volkan Yumuk, “Obezite 21. yüzyıl pandemisidir ve Kovid-19 öncesi de ciddi bir halk sağlığı problemiydi, ancak bu dönemin de getirdiği olumsuz etkilerle eğer önlem almazsak obezitenin yayılma hızı daha da artacak" dedi. Pandemi sürecinde insanların evde kaldıkça daha fazla yemeğe yöneldiğini anlatan Yumuk, "Fazla kilolu ve obeziteli bireyler bu süreçte psikolojik destek ve kilo kaybı tedavilerine ara verebiliyor, bu da kilo alımı ve metabolik hastalık risklerini arttırıyor. Pandemi sürecinde evde kalma süresinde yaşanan artış, psikolojik faktörlerle fazla kalori alımı ve hareketsizlik toplum genelinde kilo artışına sebep oldu. Bu da özellikle diyabet ve tansiyon hastalarında olası bir koronavirüsü enfeksiyonunda hastalığın ağır geçirilme riskini artırabiliyor" diye konuştu. Yumuk, "Bir kişinin 5 kilogram kaybetmesi, diyabet gelişme olasılığını yüzde 50'ye yakın azaltıyor, tansiyonu regüle etme şansı yükseliyor. Bu tip hastalıkları, obezite döneminden başlayarak ortadan kaldırırsak, diyabet, hipertansiyon, KOAH gibi birçok hastalığı önleme şansımız var" diye uyardı.

