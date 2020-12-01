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01 Aralık 2020 Salı 11:20:00 - Güncelleme:02 Aralık 2020 Çarşamba 06:58:00

Verilen 5 kilo diyabet riskini yüzde 50 azaltıyor

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Wiley Online Yayın Platformu'nda yayımlanan analizde, Kovid-19'lu yüksek kiloda ve obeziteli hastaların ölüm riskinin yüksek olduğuna da işaret edildi.

Avrupa Obezite Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Volkan Yumuk, “Obezite 21. yüzyıl pandemisidir ve Kovid-19 öncesi de ciddi bir halk sağlığı problemiydi, ancak bu dönemin de getirdiği olumsuz etkilerle eğer önlem almazsak obezitenin yayılma hızı daha da artacak" dedi. Pandemi sürecinde insanların evde kaldıkça daha fazla yemeğe yöneldiğini anlatan Yumuk, "Fazla kilolu ve obeziteli bireyler bu süreçte psikolojik destek ve kilo kaybı tedavilerine ara verebiliyor, bu da kilo alımı ve metabolik hastalık risklerini arttırıyor. Pandemi sürecinde evde kalma süresinde yaşanan artış, psikolojik faktörlerle fazla kalori alımı ve hareketsizlik toplum genelinde kilo artışına sebep oldu. Bu da özellikle diyabet ve tansiyon hastalarında olası bir koronavirüsü enfeksiyonunda hastalığın ağır geçirilme riskini artırabiliyor" diye konuştu. Yumuk, "Bir kişinin 5 kilogram kaybetmesi, diyabet gelişme olasılığını yüzde 50'ye yakın azaltıyor, tansiyonu regüle etme şansı yükseliyor. Bu tip hastalıkları, obezite döneminden başlayarak ortadan kaldırırsak, diyabet, hipertansiyon, KOAH gibi birçok hastalığı önleme şansımız var" diye uyardı.

Etiketler : diyabet riski Wiley Online Yayın Platformu Kovid-19 obezite Prof. Dr. Volkan Yumuk fazla kilo sağlık
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