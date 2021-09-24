VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tehdit gibi açıklama: Savaş henüz bitmedi
Rize'de skandal görüntüler!
Casus yazılım skandalı büyüyor
Avrupa'nın PKK aşkı depreşti
Çekirgeden şekerleme üretildi
Rum kesimini rahatsız eden görüntüye cevap
Korkunç kazada can pazarı: 2'si bebek 17 yaralı var
Artık eski Türkiye yok
Türkiye'den AB'ye net mesaj
Meteoroloji bölge bölge uyardı
Afrika SİHA için Türkiye'ye geliyor
Putin'in planını kabul etmediler
Orman yangınlarını İtfaiyeci Kuşlar söndürecek
Gelinliğin üstüne maytap düştü
Ezgi'ye virüsü bulaştırdım
‘Yalı çapkını'yla dönüyor
Kenan aynı Kıvanç yapay
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 24 Eylül
İşitme kaybının 10 sinyali
Uzmanlar uyardı: Hiçbir antibiyotik Kovid'den korumaz
Uzun süreli florür kullanımına dikkat
Beyin gelişimi ve gözler için omega önemli
Göbeklitepe'nin yer aldığı bölgede yeni keşifler
Ukrayna Afganistan'dan 96 kişiyi daha tahliye etti
24 Eylül 2021 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:24 Eylül 2021 Cuma 08:30:00

Uzmanlar uyardı: Hiçbir antibiyotik Kovid'den korumaz

ABONE OL

Kovid-19'la mücadelede en önemli silah aşının, antibiyotik kullanımı üzerinde hiçbir olumsuz etkisinin olmadığını vurgulayan uzmanlar, kişinin vücudunda bakteriyel bir enfeksiyon var ve doktoru da önermişse kişinin antibiyotik kullanması gerektiğine dikkat çekiyor.

Kovid-19'la mücadelede en önemli silah aşının, antibiyotik kullanımı üzerinde hiçbir olumsuz etkisinin olmadığını vurgulayan uzmanlar, kişinin vücudunda bakteriyel bir enfeksiyon var ve doktoru da önermişse kişinin antibiyotik kullanması gerektiğine dikkat çekiyor. Öte yandan antibiyotiğin kişiyi virüs enfeksiyonundan da korumadığını vurgulayan uzmanlar, antibiyotik kullanımının aşıya hiçbir zaman engel olmayacağını belirtiyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, "Kovid hastalığı biliyorsunuz ki bir 'viral' hastalık. Antibiyotikleri ise biz doktorlar bakterilere karşı veriyoruz. Yani, farklı bir mikroorganizma grubuna karşı kullanıyoruz. Bu yüzden, kullanılan antibiyotik sizi virüs enfeksiyonundan korumaz. Antibiyotik kullanıyor olmanız, sizin aşı olmanıza engel teşkil edecek bir durum da doğurmaz" uyarısında bulundu. Dr. Songül Özer, kronik hastalığı olanların mutlaka aşı yaptırması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi: "Kronik hastalığı olanlar, kanseri olanlar, organ nakli yapılmış olanlar, kemik iliği nakli yapılmış olanlar, lösemisi olanlar gibi gruptaki hastalara bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar veriyoruz. Bu kişilerin kesinlikle aşı olması gerekir. Çünkü aşı olmadıkları ve bu virüsle karşı karşıya kaldıkları takdirde diğer insanlara göre bu kişilerin Kovid-19'u çok daha ağır geçirdiklerine şahit oluyoruz."

Etiketler : antibiyotik korona koruma Uzmanı Dr. Songül Özer
Doğulu'yu dinlemek 15 bin lira

Doğulu'yu dinlemek 15 bin lira
Bir kez daha barıştılar

Bir kez daha barıştılar
Evin en sıcak yeri

Evin en sıcak yeri
Hamilelikle duygularım değişti

Hamilelikle duygularım değişti
Entrika ondan sorulacak

Entrika ondan sorulacak
EDHO'ya vatani görev arası

EDHO'ya vatani görev arası
Evde kuzu besledim

Evde kuzu besledim
Kemoterapi zor bir süreçti

Kemoterapi zor bir süreçti
Ankaralı hayranlarını kızdırdı

Ankaralı hayranlarını kızdırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER