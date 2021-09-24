Uzmanlar uyardı: Hiçbir antibiyotik Kovid'den korumaz

Kovid-19'la mücadelede en önemli silah aşının, antibiyotik kullanımı üzerinde hiçbir olumsuz etkisinin olmadığını vurgulayan uzmanlar, kişinin vücudunda bakteriyel bir enfeksiyon var ve doktoru da önermişse kişinin antibiyotik kullanması gerektiğine dikkat çekiyor. Öte yandan antibiyotiğin kişiyi virüs enfeksiyonundan da korumadığını vurgulayan uzmanlar, antibiyotik kullanımının aşıya hiçbir zaman engel olmayacağını belirtiyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, "Kovid hastalığı biliyorsunuz ki bir 'viral' hastalık. Antibiyotikleri ise biz doktorlar bakterilere karşı veriyoruz. Yani, farklı bir mikroorganizma grubuna karşı kullanıyoruz. Bu yüzden, kullanılan antibiyotik sizi virüs enfeksiyonundan korumaz. Antibiyotik kullanıyor olmanız, sizin aşı olmanıza engel teşkil edecek bir durum da doğurmaz" uyarısında bulundu. Dr. Songül Özer, kronik hastalığı olanların mutlaka aşı yaptırması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi: "Kronik hastalığı olanlar, kanseri olanlar, organ nakli yapılmış olanlar, kemik iliği nakli yapılmış olanlar, lösemisi olanlar gibi gruptaki hastalara bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar veriyoruz. Bu kişilerin kesinlikle aşı olması gerekir. Çünkü aşı olmadıkları ve bu virüsle karşı karşıya kaldıkları takdirde diğer insanlara göre bu kişilerin Kovid-19'u çok daha ağır geçirdiklerine şahit oluyoruz."

