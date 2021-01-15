Uzaktan çalışanlar tükenmişlik hissi yaşıyor

Pandemi öncesinde kimi şirketler tarafından tercihen uygulanan uzaktan çalışma yöntemi artık pek çok şirket için kalıcı hale geldi. Bu durumun şirket içi motivasyona olan etkileri, çalışan dünyasının temel sorunları arasında yer aldığını söyleyen Lider Koçu Fatih Elibol, "16 binden fazla kişi üzerinde yapılan anket çalışmasına göre katılımcıların yüzde 68'i bu süreçte tükenmişlik hissiyle mücadele ettiğini söyledi. Bu oranın erkek çalışanlarda yüzde 67, kadın çalışanlarda ise yüzde 70 olduğu görüldü. Uzaktan çalışanlardaki tükenmişlik hissinin nedenleri arasında, özellikle çocuğu olan çalışanlarda özel hayat ve iş hayatı ayrımının zorlaşması, bireysel aktivitelere yeteri kadar vakit ayıramama, online toplantıların kimi zaman tüm gün kamera önünde olmayı gerektirmesi, belirsizlikler, alışkanlıkları yaşayamama, adaptasyon sorunu ve kaybetme korkusu gibi gerekçeler yer aldı" dedi.