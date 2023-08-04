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04 Ağustos 2023 Cuma 07:36:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 07:36:00

Uykusuzların ilacı: Melisa Çayı

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Stresten uykusuzluğa kadar birçok soruna iyi geldiği bilinen melisa çayı, tamamlayıcı tıpta ilaç olarak kullanılıyor.

Stresten uykusuzluğa kadar birçok soruna iyi geldiği bilinen melisa çayı, tamamlayıcı tıpta ilaç olarak kullanılıyor. Yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisiyle bilinen melisa çayının günde 2 fincandan fazla tüketilmemesini öneren Dyt. Betül Merd, "Uykusuzluk için melisa çayı yatmadan 20 dakika önce içilmelidir. Günde en fazla 2 fincan tüketilmelidir" dedi.

Etiketler : Uykusuzların ilacı Dyt. Betül Mer ykusuzluk
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