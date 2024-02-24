Unutkanlık tek başına alzheimer belirtisi değil

Küresel bir sağlık sorunu olarak tanımlanan alzheimer hastalığı, son yıllarda hızlı bir şekilde artmaya başladı. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Faik İlik, "Yaş ilerledikçe bilişsel fonksiyonlarda gerileme olabileceği için unutmak olağan olabilmektedir. İnsan kendi unutkanlığını kendisi farkına varıyorsa burada alzheimer hastalığından söz etmemiz mümkün değildir. Özellikle hasta kendi unuttuğunu unutuyor ve günlük aktivitelerini yapmakta zorluk çekiyorsa o zaman alzheimer hastalığından bahsedilebilir. Bahsettiğimiz bu unutkanlıklar günlük hayatı devam ettiremeyecek şekilde olmalıdır" dedi. İlik "Obsesif kompulsif bozukluğu olanlarda alzheimer riski daha yüksek" diye de ekledi.