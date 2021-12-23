VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DSİ, 2022'de 360 tesisi tamamlayarak hizmete açacak
Çin, teknoloji test uydularını fırlattı
Putin'den doğal gaz açıklaması: Sorumlusu biz değiliz
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı gerçekleşti
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Finansal İstikrar Komitesi'nin 2'nci Toplantısı gerçekleştirildi
'Arama motorunun çözüm ortağıyız' diyerek dolandırıcılık yapan çete çökertildi!
İstanbulkart vizeleme ücretine yüzde 160 zam
Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Dolarda sert düşüş
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye ile Katar arasında kritik anlaşma!
Japonya'dan Türkiye analizi: Erdoğan kalıpları kırdı
Bakan Kurum: Belediyecilik AK Parti'nin sanatıdır
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki: Bu diktatör de gidecek ve yargılandığım davaları kazanacağım
Mahkemeden Osman Kavala kararı
TF-X için 'Üç Kardeş' ittifakı!
Merkez Bankası yeni kur seviyesini açıkladı
Ermenistan'dan Türkiye'ye mesaj!
"Fırsatçılara göz açtırmayacağız"
Bugün itibarıyla başlıyor! Bakan Koca duyurdu
Mondihome'dan güçlü çıkış
Platin Global 100 Ödülleri Yarın Sahiplerini Buluyor
Dünyanın ilk SMS'i 121 bin dolara satıldı
Beklenen aşk itirafı
23 Aralık 2021 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:23 Aralık 2021 Perşembe 16:00:00

TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı gerçekleşti

Kaynak: AA

ABONE OL

Acil kullanım onayı alan yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı gerçekleştirildi. Paletlerle özel olarak tasarlanmış kamyona taşınan aşıların Ankara'da bulunan Halk Sağlığı Merkezlerine ait depolara gideceği belirtildi.

Dün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TURKOVAC üretim tesisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katıldığı programda üretimine başlanan aşılar, Türkiye'ye dağıtılmaya başlandı.

Üretilen ilk 150 bin doz aşı, tesiste düzenlenen tören düzenlendi.

Paletlerle özel olarak tasarlanmış kamyona taşınan aşıların Ankara'da bulunan Halk Sağlığı Merkezlerine ait depolara gideceği belirtildi.

YERLİ AŞI TURKOVAC'IN BAŞARI HİKAYESİ

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 2020 Mart'ı, Türk bilim dünyasını harekete geçirdi.

TÜSEB ve TÜBİTAK'ın destekleriyle yurdun dört bir yanında aşı çalışması başladı.

Onlardan biri de Erciyes Üniversitesi'ndeydi.

HER SINAVDAN BAŞARIYLA GEÇTİ

Türk bilim insanları gece gündüz aralıksız çalıştı. İlk çalışmalarda büyük başarı sağlanınca sıra insan üzerindeki denemelere geldi. Kasım 2020'de, 44 birey ile FAZ-1 çalışmasına başlandı.

FAZ-2'de aşı uygulanan 250 gönüllüde ciddi yan etkilere rastlanmaması umutları artırdı.

Etkinlik ve güvenilirlik bu kez binlerce gönüllünün katıldığı FAZ-3'te test edildi. Bu aşamada aşının ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan "TURKOVAC" olarak açıkladı.

Ekim ayında, 2 doz "Sinovac" aşısı olan gönüllülere "hatırlatma dozu" olarak uygulanan TURKOVAC, bu sınavı da başarıyla geçti.

Aşıya bağlı ciddi bir yan etkinin olmadığını söyleyen TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Hem koruyucu antikorların oluşması hem de aşılanan bütün gönüllülerde yüzde yüz antikor yanıtının olması çok ciddi bir sonuç." dedi.

ACİL KULLANIM ONAYI ALDI

Yerli aşının tüm insanlığa şifa olabilmesi için Kasım ayında "Acil Kullanım Onayı" başvurusu yapıldı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan beklenen haber 22 Aralık'ta geldi.

Acil kullanım onayı çıkan TURKOVAC'ta seri üretime geçildi.

Türkiye, kendi aşısını üreten 9 ülke arasındaki yerini alarak adını bilim dünyasına altın harflerle yazdırdı.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TURKOVAC Tıbbi Cihaz Kurumu Prof. Dr. Aykut Özdarendeli
Aydın'da 7 bin yıllık buluş

Aydın'da 7 bin yıllık buluş
Önümde duran olursa ezerim!

Önümde duran olursa ezerim!
Zafer Kalfa da Masumlar Apartmanı'nda

Zafer Kalfa da Masumlar Apartmanı'nda
Popun kralı da kraliçesi de yok

Popun kralı da kraliçesi de yok
JunIor Şener göründü

JunIor Şener göründü
Çifte kutlama

Çifte kutlama
Hamileliğim ineklerin arasında geçti

Hamileliğim ineklerin arasında geçti
Mekan kapattı

Mekan kapattı
Eski eşimle birbirimizi seviyoruz

Eski eşimle birbirimizi seviyoruz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER