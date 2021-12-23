TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı gerçekleşti

Dün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TURKOVAC üretim tesisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katıldığı programda üretimine başlanan aşılar, Türkiye'ye dağıtılmaya başlandı.

Üretilen ilk 150 bin doz aşı, tesiste düzenlenen tören düzenlendi.

Paletlerle özel olarak tasarlanmış kamyona taşınan aşıların Ankara'da bulunan Halk Sağlığı Merkezlerine ait depolara gideceği belirtildi.

YERLİ AŞI TURKOVAC'IN BAŞARI HİKAYESİ

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 2020 Mart'ı, Türk bilim dünyasını harekete geçirdi.

TÜSEB ve TÜBİTAK'ın destekleriyle yurdun dört bir yanında aşı çalışması başladı.

Onlardan biri de Erciyes Üniversitesi'ndeydi.

HER SINAVDAN BAŞARIYLA GEÇTİ

Türk bilim insanları gece gündüz aralıksız çalıştı. İlk çalışmalarda büyük başarı sağlanınca sıra insan üzerindeki denemelere geldi. Kasım 2020'de, 44 birey ile FAZ-1 çalışmasına başlandı.

FAZ-2'de aşı uygulanan 250 gönüllüde ciddi yan etkilere rastlanmaması umutları artırdı.

Etkinlik ve güvenilirlik bu kez binlerce gönüllünün katıldığı FAZ-3'te test edildi. Bu aşamada aşının ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan "TURKOVAC" olarak açıkladı.

Ekim ayında, 2 doz "Sinovac" aşısı olan gönüllülere "hatırlatma dozu" olarak uygulanan TURKOVAC, bu sınavı da başarıyla geçti.

Aşıya bağlı ciddi bir yan etkinin olmadığını söyleyen TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Hem koruyucu antikorların oluşması hem de aşılanan bütün gönüllülerde yüzde yüz antikor yanıtının olması çok ciddi bir sonuç." dedi.

ACİL KULLANIM ONAYI ALDI

Yerli aşının tüm insanlığa şifa olabilmesi için Kasım ayında "Acil Kullanım Onayı" başvurusu yapıldı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan beklenen haber 22 Aralık'ta geldi.

Acil kullanım onayı çıkan TURKOVAC'ta seri üretime geçildi.

Türkiye, kendi aşısını üreten 9 ülke arasındaki yerini alarak adını bilim dünyasına altın harflerle yazdırdı.