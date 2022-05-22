Türkiye'de "maymun çiçeği" vakası görüldü mü?

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22 Mayıs 2022 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2022 Pazar 15:02:00

Bakanlık duyurdu: Türkiye'de maymun çiçeği vakası görülmedi

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, "Ülkemizde bugüne kadar "maymun çiçeği" vakası görülmemiştir." açıklamasında bulundu

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Türkiye'de "maymun çiçeği" vakası görülmediğini duyurdu.

Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) , kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan ve bazen insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Ortopoksvirüs ailesine ait olan maymun çiçeği virüsünden kaynaklanır. İnsan vakalarının çoğu, hastalığın endemik olduğu Orta ve Batı Afrika'da görülmüştür.

Maymun çiçeği, temas ve solunan büyük damlacıklar yoluyla damlacık maruziyeti ile bulaşabilir.

Hastalık genellikle kendi kendini sınırlar ve semptomlar genellikle 14 ila 21 gün içinde kendiliğinden düzelir.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Maymun çiçeği Monkeypox
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