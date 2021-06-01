Termometre değerleri psikolojimizi etkiliyor

Değişen hava koşullarının psikoloji üzerinde pek çok etkileri bulunduğunu belirten uzmanlar, kontrol dışında seyreden hava sıcaklıklarına adapte olma sürecinde vücudumuzun farklı tepkiler verdiğine dikkat çekiyor. Depresyon, öfke, iştah problemleri, motivasyon düşüşü gibi etkilere dikkat çeken uzmanlar, güne küçük egzersizlerle başlanmasını ve beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesini tavsiye ediyor. Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, "Güneş ışınlarının azlığını yaşayan ülkelerde örneğin Kuzey ülkelerinde depresyon vakaları daha çok görülüyor. Beynimizin serotonin salgılamasında güneş ışınlarının etkisi vardır. Güneş ışınlarının oranı ile serotonin salgılanması doğru orantılıdır. Ne kadar çok güneş ışını o kadar çok serotonin yani o kadar çok mutluluk hormonu demektir" dedi.



SICAKTA ÖFKE KONTROLÜ ZORLAŞIR

Sıcaklığın ortalama değerlerinin altına düşmesi ya da üstüne çıkmasının günlük hayatta verdiğimiz tepkileri etkileyebildiğini kaydeden Merve Umay Candaş Demir, şunları söyledi: "Kişilerin agresif tutumlar sergilemesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüksek sıcaklıklarda öfke kontrolünün daha zor olur. Adaptasyon konusunda daha hassas olan bireylerde iklim değişimine bağlı iştah dengesizlikleri gözükebilir. Sıcak ve soğuk havalarda beslenme alışkanlığımızda yaptığımız değişimleri yeniden düzenleyerek bu süreci kolaylaştırabiliriz. Sıcaklıklara bağlı olarak mevsim sebze ve meyve süreleri değişkenlik göstermeye başlıyor; mevsimin getirdiği sebze ve meyve tüketimine önem vermek adaptasyon sürecinde yardımcı olacaktır."