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01 Mart 2023 Çarşamba 07:17:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 07:17:00

Suçluluk duygusuyla başa çıkılmalı

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Sebep olduğu yıkımın yanında insan psikolojisi üzerinde de ciddi etkilere sahip olan deprem, kaygı bozukluğu, panik atak, uyku bozuklukları, depresyon gibi psikolojik reaksiyonlara sebep oluyor.

Sebep olduğu yıkımın yanında insan psikolojisi üzerinde de ciddi etkilere sahip olan deprem, kaygı bozukluğu, panik atak, uyku bozuklukları, depresyon gibi psikolojik reaksiyonlara sebep oluyor. Depremden fiziki anlamda etkilenmemiş kişiler suçluluk duygusu içine girebiliyor. Depremi birebir yaşamayan veya yakınları depremden etkilenmeyen kişilerin de deprem sonrası reaksiyonlar gösterebileceğini söyleyen Psikolog Sedef Yıldırım, bunların başında deprem korkusu denilen 'seismophobia'nın geldiğini söylüyor. Depremden fiziki anlamda etkilenmemiş kişilerin suçluluk duygusu içine girebileceklerini belirten Psikolog Sedef Yıldırım, "Bu durumun kalıcı olmaması adına kendimize sık sık hatırlamamız gereken birkaç şey şunlar olabilir: Enkazdaki bir canı çıkarma isteği çok değerli ve kıymetlidir fakat görevliler dışındaki bireyler bunu yapabilecek donanıma ve bilgiye sahip değildir. İstemeden zarara sebep olabilecek bir eylemde bulunmak yerine teyit edilen bir bilginin gereken yerlere ulaşmasını sağlamak yapabileceğimiz en önemli eylemlerdendir. Gücümüz neye el veriyorsa onu yapmamızın en doğrusu olduğunu kendimize sık sık hatırlatmak ve suçluluk duygusundan kaçınmaya çalışmak doğru olacaktır. İyileşmek ve unutmak insanın doğasında vardır" ifadelerini kullanıyor.

Etiketler : Suçluluk duygusu Psikolog Sedef Yıldırım panik atak uyku bozuklukları

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