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14 Ocak 2021 Perşembe 20:18:00 - Güncelleme:14 Ocak 2021 Perşembe 20:19:00

Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 962 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 8.962 koronavirüs vakası tespit edildi, 170 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca son verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 170 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 962 yeni vaka tespit edildi. Ağır hasta sayısı 2 bin 512 oldu, 9 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 236 bin 938'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Etiketler : bakan koca koronavirüs vaka sayısı
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