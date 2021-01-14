Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 962 yeni vaka tespit edildi

Bakan Koca son verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 170 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 962 yeni vaka tespit edildi. Ağır hasta sayısı 2 bin 512 oldu, 9 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 236 bin 938'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.