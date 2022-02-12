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12 Şubat 2022 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:12 Şubat 2022 Cumartesi 10:30:00

Sigaranın bir zararı daha! İşitme kaybına yol açıyor

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Migren, baş ağrısı kadınlarda erkeklere göre daha sık görülen tek taraflı zonklayıcı şiddetli bulantı ve kusmanın bazen eşlik ettiği, ilacın bazen yanıt vermediği, günlük hayattan koparan, hareketle artan bir baş ağrısı şeklidir.

Sigaranın vücuda zararları sayılamayacak kadar çoktur. Sigara dumanı, çoğu toksik ve kanserojen olan 4800'den fazla farklı madde içerir. Dumanın solunması halinde, bu toksinler akciğerler tarafından emilir ve vücuda dağılır. Sigara içmek, kardiyovasküler hastalıklar, kronik solunum sistemi hastalıkları, kanser ve tip 2 diyabet gibi kronik bulaşıcı olmayan hastalıklar için en önemli risk faktörlerinden biridir.

Tütün kullanımı sadece solunum sistemi hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar veya kanser riskini arttırmaz. Kanın oksijen taşıma kapasitesini düşürerek ve damar yapısını bozarak vücuttaki tüm organ ve dokulara zarar verir. Sigaranın zararları kısaca vücudun tamamını etkisi altına almaktadır.

BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI

Pek çok sağlık sorununun sebebi olan sigaranın işitme sağlığını da olumsuz etkilediğini söyleyen Odyoloji Uzmanı Bahtiyar Çelikgün, "Sigara, antioksidan mekanizmalar veya işitsel sistemi besleyen damarlar üzerindeki etkileriyle işitmeyi olumsuz etkileyebiliyor" dedi. Sigaranın işitme kaybına neden olduğu biliniyor. Birleşik Krallık'ta yapılan araştırmalar da bu bilgiyi destekliyor. Yakın zamanda açıklanan bir araştırma göre Birleşik Krallık'ta yaşayan 61 ile 70 yaş arasındaki yetişkinlerin yüzden 36'sında işitme kaybı görülüyor. İşitme kaybının yaşlanmanın bir sonucu olarak görülürken, sigara ve tütün kullanımının da işitme kaybı riskini arttırdığını belirten Odyoloji Uzmanı Bahtiyar Çelikgün şunları dile getirdi:

GÜNDE BİR PAKET İÇENLER DİKKAT!

"Yapılan klinik çalışmalarda yetişkinler arasında sigara içme ile işitme kaybı arasında bir ilişki olduğu görülmüş. Günde 1 paketten fazla sigara içen erkeklerin, konuşma frekansları yani alçak ve orta frekanslarda sigara içmeyenlere veya çok az sigara içenlere göre daha kötü işitme eşiklerine sahip olduğu ortaya koyulmuş. Bir diğer araştırmada ise sigara içenlerin yüksek frekanslarda (4000 Hz'de) işitme kaybı yaşama olasılığı, sigara içmeyenlere göre daha yüksek olarak kaydedilmiş. Kadın çalışma gruplarında ise anlamlı bir farklılık gözlenmemiş."

DUMANINA MARUZ KALMAK DA RİSK

Sigara dumanına maruz kalan yetişkinlerin de işitme kaybı riski taşıdığını belirten Odyoloji Uzmanı Bahtiyar Çelikgün, "Yapılan çalışmalara göre sigara içmeyen ancak tütün dumanına pasif maruz kalan kişilerin işitme kaybı riski yüzde 28 oranında artıyor. Bu ilişki maruz kalınan doza bağlı olarak değişebilir. Sigarayı bırakmak veya azaltmak ve tütün dumanına pasif maruz kalmaktan kaçınmak işitme kaybı riskini azaltmak için önemli" uyarısında bulundu.

Etiketler : sigara sigaranın zararları bahtiyar çelikgün
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