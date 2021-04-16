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16 Nisan 2021 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:16 Nisan 2021 Cuma 08:00:00

Sahurda mavi ışıktan uzak kalın

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Uzmanlar, sahurda elektronik cihazlardan uzak kalınması gerektiğini aktardı.

Uzmanlar, sahurda elektronik cihazlardan uzak kalınması gerektiğini aktardı. Doç. Dr. Vural Fidan, "Bu dönemde sahura kalkıldıktan sonra telefon, tablet, bilgisayar gibi mavi ışık yayan cihazların da kullanılmamasını öneriyoruz. Çünkü mavi ışık uykuya dalma ve uyanma düzenini olumsuz etkiliyor. Sahurda mavi ışıktan uzaktan durulmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu. Fidan, Ramazan ayında gün içindeki uyku-uyanıklık düzeninde aşırı bozulmalara yol açmamak için kafeinli yiyecek ve içeceklerin tüketiminde belli bir sınırlamaya gidilmesi gerektiğine değinerek, özellikle çay ve kahve tüketimi fazla olan kişilerin, kafeinli içecekler yerine ıhlamur, adaçayı, papatya gibi sakinleştirecek içecekleri tüketmesi gerektiğini anlattı.

Etiketler : sahur mavi ışık vural fidan
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