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18 Ağustos 2022 Perşembe 11:43:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 11:43:00

Sağlık Bakanlığının 1356 engelli sürekli işçi alımı mülakatsız, noter kurasıyla olacak

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımının mülakatsız, noter kurasıyla olacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, engelli statüsünde sürekli işçi alımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca paylaşımında, "Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular, 19 Ağustos'a kadar, http://esube.iskur.gov.tr adresinden yapılıyor. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : sağlık bakanlığı sağlık bakanı fahrettin koca engelli işçi
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