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27 Ağustos 2021 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2021 Cuma 07:30:00

safra yolu kanserinin 10 belirtisi

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Basit bir sorun sandığınız karın ağrısı ve şişlik safra yolu kanserinin belirtisi olabilir. Öte yandan sarılık, kaşıntı, ani kilo kaybı, ateş, iştahsızlık, bulantı, idrar renginde koyulaşma gibi belirtilerin bir kaçı sizde söz konusuysa hiç zaman kaybetmeden bir uzmana görünün.

Basit bir sorun sandığınız karın ağrısı ve şişlik safra yolu kanserinin belirtisi olabilir. Öte yandan sarılık, kaşıntı, ani kilo kaybı, ateş, iştahsızlık, bulantı, idrar renginde koyulaşma gibi belirtilerin bir kaçı sizde söz konusuysa hiç zaman kaybetmeden bir uzmana görünün.

Safra yolu kanseri, sindirim sisteminde gelişebilen kanserler arasında 5'inci sıklıkta görülüyor. Vücut safra kesesi işlevini yerine getirmediğinde de yaşamını sürdürebildiği için, genellikle safra kesesi kanseri çok ilerlediğinde belirtileri fark edilebiliyor. Daha çok 60 yaş ve üzeri kişilerde rastlanan safra kesesi kanseri, önlem alınmazsa çok hızlı ilerleyebiliyor. Bu nedenle safra kesesinde erken teşhis tüm diğer kanserlerde olduğu gibi büyük önem taşıyor. Memorial Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Türkay Belen, safra yolu kanseri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

KARACİĞERDEKİ TAŞ DA TETİKLER

Safra yolu kanseri safra yolu duvar hücrelerinden oluşan sıklığı az olan bir tümördür. Safra yollarının her yerinden gelişmekle beraber yüzde 60 sağ ve sol ana safra yollarının birleşme noktası olan bifurkasyondan kaynaklanır. Safra yolu kanserinin en sık nedeni primer sklerozan kolanjit, koledok (ortak kanal) kisti, Hepatit B-C, ülseratif kolit, hepatolityazis (karaciğer taşı), ileri yaş, obezite, bilienterik anastomozlar ve eski kaynaklarda kronik tifo taşıyıcılığı nedenler arasında sayılmaktadır.

Safra yolu kanserinin belirtileri şunlardır; Karın ağrısı ve şişlik, sarılık, kaşıntı, ani kilo kaybı, ateş, iştahsızlık, bulantı, idrar renginde koyulaşma, yağlı ve açık renkli dışkılama."

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Safra kesesi kanserini erken evrede teşhis etmek çok önemlidir. Safra yolu kanseri incelemesinde ilk olarak karaciğer safra yolu ultrasonu yaptırılır. Safra yollarında genişleme gözlenirse, bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans ile kesitsel görüntülemeler tanıda yardımcı olur. Safra yollarında kitle gözlenmeden safra yollarının ani sonlandığı saptanabilir. ERCP (endoskopik retrogrand kolonjio pankreatografi ) ile biyopsi veya sürüntü alınabilir. Özellikle distal yerleşimli kanserlerde EUS ile değerlendime de faydalıdır. Klinik olarak sarılık, kaşıntı ve kilo kaybı olan hastanın tümör markerlarından CA19-9 un 100 U/ml olması da tanıyı destekler. Tanı yöntemleri; hastanın sağlık durumu, yaşı, hastalık belirtileri ve önceki test sonuçlarına göre belirlenir.

AMELİYAT ŞANSI KALMAMIŞSA!

Ameliyat olabilecek olan hastaların kanserlerinin bulunduğu seviye ameliyat tipini belirlemektedir. Proksimaldekiler için hepatektomi yapmak gerekirken distal kanserler için genellikle whipple ameliyatı yapılır. Safra yolu kanseri tedavisi, tümörün cerrahi yöntemlerle çıkartılmasına dayanmaktadır. Büyük çaplı bir ameliyattan oluşan tedavi esnasında karaciğerin bir kısmını almak da gerekebilir. Safra kesesi kanserlerinin tanısı genellikle ileri evrede konulduğu için çoğunlukla hastaların ameliyat şansı bulunmamaktadır. Ancak erken teşhis edilen kanser, safra kesesi kanseri tedavisinin başarıyla gerçekleşmesini sağlar. Ameliyat edilemeyecek derecede ileri evre hastalığı olanlarda sarılık ve ağrıyı dindirecek bazı endoskopik işlemler, ağrı tedavisi, perkütan drenaj (radyolojik girişim) yapılabilir.

Etiketler : Hepatit B-C ülseratif kolit safra yolu kanseri perkütan drenaj Safra kesesi kanseri
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