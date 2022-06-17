Sabun otu çayı romatizma ağrısını dindiriyor

Kozmetik sanayinde de kullanılan sabun otu, eklem ağrısına ve romatizmaya iyi geliyor. İçerisindeki bileşenler cilt sağlığı ve egzama gibi birçok hastalığa da fayda ediyor. Bitkisel tedavi uzmanları, "Çiçeğin gövde, çiçek sapı, yaprak, çiçek ve en çok da köklerinde saponin adlı maddeyle ayrıca zamk, uçucu ve sabit yağlar ve reçine bulunur. Bitkinin içerdiği saponin nedeniyle bitkinin kök ve diğer kesimleri suyla çalkalandığında sabun gibi köpürür" diyor ve içerisindeki bileşenlerinin romatizmaya ve eklem ağrılarına karşı etkili bir çözüm olduğunu söylüyor. Uzmanlar çay yapımını şu şekilde tarif ediyor: Bir litre suya 15 sabun otu kökü parçalanarak konur, 2 dakika kaynatılıp, beklemeden süzülür. Öğle ve akşam yemeklerinde sadece birer çay bardağı içilir, fazlası zararlıdır.

