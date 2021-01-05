Rehavete kapılmayın Kovid-19 çocuklarda da ağır seyredebilir

Uzmanlar Kovid-19'un çocuk hastalardaki etkisinin çoklu organ tutulumu olan, MIS-C tablosu ile daha ağır seyredebildiğini belirterek, "Ergenlik dönemindeki çocukların 'Bize bir şey olmaz' düşüncesiyle rehavete kapılmaması lazım" dedi. Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, 0-21 yaş arasındaki bireylerde, 'Çocuklarda Covid-19 ile Olası İlişkili Çoklu Sistemik İnflamatuvar Sendrom (MIS-C)' tanısının görülebildiğini anlatarak, 24 saatten uzun süren dirençli ateş ile karşılaştıklarını söyledi. Bu tür hastalarda organ tutulumlarının meydana geldiğini belirten Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, ağırlaşan vakalarda çoklu organ yetmezliğine kadar gittiğini aktardı. Son dönemde hastaneye yatış gerektirecek ağır tablolarla karşılaştıklarını belirten Doç. Dr. Kara, yaşı küçük olsa bile altta yatan ikincil hastalıklar nedeniyle ciddi bir yoğun bakım tedavisi görmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Her yaş grubunun maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, "Rehavete kapılmayın" uyarısında bulundu.



HER YAŞ İÇİN RİSK HALA DEVAM EDİYOR

MIS-C'nin koronavirüs enfeksiyonu geçirdikten sonra düzelmeyen ateş ve organ tutulumuyla baş gösteren, kan bozuklukları seyreden, organ yetmezliğine kadar giden güçlü bir hastalık olduğunu anlatan Doç. Dr. Kara, şöyle dedi: "Bu tür hastalara güçlü tedaviler vermek zorunda kalıyoruz. Bunlar bizi zorlayan hastalar. MIS-C, koronavirüsün çocuklarda görülen en ağır tipi bir hastalıktır. Bu hastalık çocuklarda özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları gibi başlayıp hızla ilerleyebiliyor. Çocuklar için risk hala devam ediyor. Okullar kapandı ama sokakta oynayan çocuklar var. Mutlaka hem sosyal mesafeye, hem maske kullanımına dikkat etmeleri lazım. Çünkü birbirine temas edip hastalık yayılmasın. Sıkı bir izolasyon yaparsak hastalığı o zaman kontrol altına alabiliriz. Her yaş insan için risk hala devam ediyor."

