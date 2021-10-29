Pandeminin getirdiği bir sorun Çocuklardaki dil gecikmesi 2 katına çıktı

Prof. Dr. Bülent Gündüz, "Pandemi öncesi bize başvuran 100 çocuktan 30'unda gelişimsel dil gecikmesi problemi görüyorduk. Pandemi döneminde bu oranın yüzde 65'lere çıktığını gördük" dedi.

Prof. Dr. Gündüz, "Çocuklar özellikle uyaran eksikliğine bağlı olarak, akran etkileşiminin yetersizliğine bağlı olarak ve aynı zamanda pandemi döneminde ailelerle beraber evin içerisinde kalmalarına rağmen anne ve babanın işe odaklanması nedeniyle ekrana kilitlenmiş olarak kaldıkları için çocukların dil gelişimlerinde çok ciddi gecikmeler oldu ve bu gecikmelerde çocukların tüm gelişim alanlarını olumsuz yönde etkiledi. Yani pandemi çocukları çok ciddi olarak etkileyerek maalesef dil gelişimlerinde çok büyük problemlere yol açtı" diye konuştu.

Prof. Dr. Gündüz, bu tip rahatsızlıkları bulunan çocukların kronolojik yaşları olan gerçek yaşları ile dil yaşları arasında farklılık ortaya çıktığına dikkat çekerek, "Gelişimsel dil gecikmesi beraberinde birtakım sorunların da işareti olabilir. Atipik otizm ya da gelişimsel bozukluklar gibi problemlerin ön işareti de olabilir ve çocuk özellikle pandemi döneminde etkileşim bağlamında sorunlar yaşadığı için bu tür çocukları bu kapsamda değerlendirmek gerekir" dedi.

