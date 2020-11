Pandemide hijyen ağızda başlıyor

Tüm dünyanın koronavirüs salgınıyla uğraştığı bu dönemde, ne yazık ki elimizden gelen tek şey hijyeni ve tedbiri elden bırakmamak. Ancak hijyen dendiğinde her ne kadar akıllara ilk başta el ve vücut temizliği gelse de, ağız ve diş bakımının da virüse karşı korunmamızda çok büyük rolü vardır. Bu yüzden özellikle bu dönemde, ağız ve diş ile alakalı sağlık sorunlarını görmezden gelmek, neredeyse tedbiri elden bırakmak demektir. Ayrıca diş ve ağız içi bakımının bağışıklık sistemine etkilerini de gözardı etmemeliyiz. Ağzımız, yapısal olarak zaten bakteriye ve enfeksiyona açık durumdadır. Yediğimiz yemeklerden ve bulunduğumuz ortamdaki havadan kolaylıkla bakterileri alabilir. Durum böyleyken, sadece maskeyle dışarıdaki enfekte ortamdan korunmamız mümkün değildir. Peki ne yapmalıyız? Ortodonti Uzm. Dr. Ömer Polat ve Periodontoloji-İmplantoloji Uzm. Dt. Oğuzhan Sunar şunları dile getirdi:



DİŞETİ HASTALIKLARINA DİKKAT

Öncelikle, ağız ve diş bakımını düzenli yapmak, bağışıklık sistemini güçlendirirken, yetersiz ağız bakımı solunum yolları rahatsızlıklarını ciddi derecede tetikler. Çünkü yetersiz ağız bakımı; diş eti hastalıkları, zatürre, astım, akciğer iltihaplanması ve faranjit gibi hastalıklara yol açarak bağışıklık sistemimizin düşmesine sebep olur. Yani aslında bağışıklık sistemini direkt olarak etkileyen ağız bakımı değildir. Ağız bakımının yapılmadığı durumlarda oluşan hastalıklardır. Ağız bakımı dediğimizde akla ilk gelen düzenli diş fırçalamak, ağız içini yüzde 30 hijyenli kılar. Bunun yanında gargara ve ağız duşu ile ağız bakımı yapmak, ağız ve solunum yollarında ciddi koruyuculuk sağlamaktadır. Ayrıca ağız sağlığına dikkat etmeyen kişilerin ölümcül kalp durmalarına yakalanma riski dikkat edenlere oranla 2.8 kat daha fazladır. Ağızda kalan yemek artıklarının yeterli şekilde temizlenmemesi o an oluşturmasa da uzun vadede büyük sağlık problemleri yaratmaktadır.

BESLENMEYE DE ÖNEM VERİLMELİ

Sindirim sisteminin ilk durağı olan ağız için, bakım yapmanın yanı sıra beslenmeye de dikkat etmek önemlidir. Çünkü tükettiğiniz besinlerin ağız içine zarar vermemesi gerekir. Asitli içecekler, sigara, kafein gibi tüketilen ürünler zamanla diş minelerine ciddi şekilde zarar vermektedir. Her ne kadar tüketmemenizi önersek bile, yine de bunları tüketiyorsanız da her tüketim sonrası ağız bakımıza dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Zamanla bu tarz ürünleri tüketmek, diğer organlara zarar verdiği gibi ağızda da koku yapmaya başlayacak, hatta diş eti problemleri doğuracaktır. Günlük ağız bakımınızı yaparken, en dikkat etmeniz gereken durumlardan biri ağız ve diş temizliğini doğru yapmanızdır. Örneğin; diş eti probleminiz varsa farklı şekilde dişlerinizi fırçalamanız gerekebilir. Bu gibi spesifik durumların bilincinde olmak için de bir hekimden destek almanız şarttır. Hekiminizin muayenesinden geçtikten sonra herhangi bir ağız içi probleminiz var ise, ona uygun bakım rutini oluşturmalısınız ve bu muayeneyi senelik rutin kontrol halinde hayatınıza entegre etmelisiniz. Dişlerin her ne kadar uzun vadede problem çıkartmaya başladığını düşünsekte, asıl sebep bu gibi ufak detayları kaçırmamızdır. Tabi ki korona sebebiyle ağız içi muayene olmaktan hepimiz çekiniyoruz. Fakat bu çekinceyle birlikte zamanla unutup, tedbiri elden bırakmamak gerekir. Çünkü pandemi sebebiyle muayeneden korkup oluşan rahatsızlığı görmezden gelirsek, ağız içi zamanla enfekte bir hal alır ve virüse karşı vücut daha da savunmasızlaşır.

BÜTÜN ORGANLAR ETKİLENİR

Ortodonti Uzm. Dr. Ömer Polat ve Periodontoloji-İmplantoloji Uzm. Dt. Oğuzhan Sunar “Pandemi döneminde her türlü tedbiri elden bırakmamak fazlasıyla önem taşıyor. Ağız ve diş sağlığı ufak bir detay gibi gözükse de bu süreçte fazlasıyla önemli olduğunu tekrar vurgulamak isterim. Çünkü diş sağlığının bozulması vücuttaki diğer organları da etkileyebilir. Dişler neredeyse bütün sistemleri olumsuz etkileyen sürekli enfeksiyon odağı haline gelebilir ve kalp, böbrek, eklemler vb. yapılarda önemli sağlık sorunlarına yol açabilen enfeksiyonlara kaynaklık edebilir” diye uyardı.