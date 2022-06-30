VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Asgari ücrete ek zamda iki önemli mutabakat
Putin'den Finlandiya ve İsveç yorumu!
Erdoğan evine zaferle dönüyor
Sigara içenler ve şeker hastaları dikkat!
Pandemide adeta antibiyotikle yıkandık
Yeni varyantlar daha dirençli
En düşük emekli aylığı 3 bin 500... TBMM'de kabul edildi
Macron: Fransa ve Türkiye NATO'nun birliğine ve gücüne bağlı
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında açıklama
'Alpin' göreve hazırlanıyor
Alzheimer'a karşı grip aşısı
"Muhtıra metni, ülkemiz lehine stratejik bir kazanım"
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü
"Hiçbir sorunu görmezden gelmiyoruz"
Boris Johnson'dan Başkan Erdoğan'a övgü
Girişimci ve Fotoğraf Sanatçısı Sam Yari Sergi Düzenliyor
İlter Avşar Türk Gastronomisi Hakkında Bilgi Verdi
Merve Ulukanoğlu DKNY New York Markasının Çekimleri İçin yeniden Kuveyt'te
İsveç ve Finlandiya NATO'ya davet edildi
Avrupa'dan 'üçlü muhtıra' yorumu: Erdoğan'ın zaferi
Dünya "zafer" Akşener "taviz" dedi
Uganda'da milletvekilleri, hükümetin Müslümanlara yönelik ayrıştırıcı dilini kınadı
Doha'da başlayacak nükleer anlaşmaları canlandırma görüşmeleri son tur mu, yeni bir şans mı?
Eczacıbaşı'ndan sağlıkta stratejik "satın alma" adımı
30 Haziran 2022 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:30 Haziran 2022 Perşembe 08:00:00

Pandemide adeta antibiyotikle yıkandık

ABONE OL

Kovid pandemisinde ilk dönemdeki yaygın kullanım nedeniyle, Türkiye'de antibiyotik direncinin endişe verici boyutlara ulaştığını açıkladı.

Kovid pandemisinde ilk dönemdeki yaygın kullanım nedeniyle, Türkiye'de antibiyotik direncinin endişe verici boyutlara ulaştığını açıkladı. Prof. Dr. Önder Ergönül, "Sağlık Bakanlığı antibiyotik direnci konusunda pandemi öncesi çok etkili kampanyalar yürüttü, oranlar düşüş gösterdi. Pandemi araya girince, Kovid nedeniyle başlarda milyonlarca hastaya antibiyotik verildi. Türkiye adeta antibiyotikle yıkandı. Artan antibiyotik kullanımıyla direncin daha da arttığını gösteriyor. Bu ciddi bir halk sağlığı sorunu" dedi. Prof. Dr. Ergönül antibiyotik direncinin çok ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek "Yaptığımız çalışmalarda, pandemi öncesine göre antibiyotik direncinin daha da arttığını görüyoruz. Daha önce örneğin 'klebsiella' denilen, basit bir idrar yolu enfeksiyonuna da neden olabilen ama daha çok yoğun bakımlarda gördüğümüz bakteride ciddi oranda dirençle karşı karşıyayız. Bilinen antibiyotikler hakikaten çok dirençli seyrediyor tedavide. Bu dirence bağlı ölüm oranları da oldukça yüksek. Bunlardan özellikle bir iki tanesi var ki çok kritik. Bazılarında da yeni direnç gelişmesi söz konusu. Yine 'Acinetobacter' dediğimiz bir başka bakteride ise artık direnç oranı yüzde 90'ları geçtiği için, neredeyse öğrenilmiş çaresizlik yaşıyoruz" şeklinde konuştu.


Etiketler : ntibiyotik antibiyotik pandemi ilaç Acinetobacter
Reyhan'ın nikâh şahidi olacağım

Reyhan'ın nikâh şahidi olacağım
12 yıl sonra baba albüm

12 yıl sonra baba albüm
Bodrum'da enerji tatili

Bodrum'da enerji tatili
Sırrı hafta üç kez masaj

Sırrı hafta üç kez masaj
Sıla, Times Meydanı'nda

Sıla, Times Meydanı'nda
Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş

Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş
18 milyonluk ege yatırımı

18 milyonluk ege yatırımı
Survivor Babuş kebapçı oldu

Survivor Babuş kebapçı oldu
Eleştiriye rağmen müziğe devam

Eleştiriye rağmen müziğe devam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX