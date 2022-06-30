Pandemide adeta antibiyotikle yıkandık

Kovid pandemisinde ilk dönemdeki yaygın kullanım nedeniyle, Türkiye'de antibiyotik direncinin endişe verici boyutlara ulaştığını açıkladı. Prof. Dr. Önder Ergönül, "Sağlık Bakanlığı antibiyotik direnci konusunda pandemi öncesi çok etkili kampanyalar yürüttü, oranlar düşüş gösterdi. Pandemi araya girince, Kovid nedeniyle başlarda milyonlarca hastaya antibiyotik verildi. Türkiye adeta antibiyotikle yıkandı. Artan antibiyotik kullanımıyla direncin daha da arttığını gösteriyor. Bu ciddi bir halk sağlığı sorunu" dedi. Prof. Dr. Ergönül antibiyotik direncinin çok ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek "Yaptığımız çalışmalarda, pandemi öncesine göre antibiyotik direncinin daha da arttığını görüyoruz. Daha önce örneğin 'klebsiella' denilen, basit bir idrar yolu enfeksiyonuna da neden olabilen ama daha çok yoğun bakımlarda gördüğümüz bakteride ciddi oranda dirençle karşı karşıyayız. Bilinen antibiyotikler hakikaten çok dirençli seyrediyor tedavide. Bu dirence bağlı ölüm oranları da oldukça yüksek. Bunlardan özellikle bir iki tanesi var ki çok kritik. Bazılarında da yeni direnç gelişmesi söz konusu. Yine 'Acinetobacter' dediğimiz bir başka bakteride ise artık direnç oranı yüzde 90'ları geçtiği için, neredeyse öğrenilmiş çaresizlik yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

