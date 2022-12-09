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09 Aralık 2022 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:09 Aralık 2022 Cuma 08:00:00

Mide kanseri belirtileri ülser ile karışıyor

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Sessiz seyirli ve şikayetleri yıllar sonra ortaya çıkabilen ağır bir rahatsızlık olan mide kanseri, çeşitli hastalıklar, bazı çevresel faktörler ve yaşam tarzı alışkanlıkları ile ilişkilidir.

Sessiz seyirli ve şikayetleri yıllar sonra ortaya çıkabilen ağır bir rahatsızlık olan mide kanseri, çeşitli hastalıklar, bazı çevresel faktörler ve yaşam tarzı alışkanlıkları ile ilişkilidir. Mide kanserinin tespit edilmesi halinde cerrahi tedavi, kemoterapi veya radyoterapi gibi tedavi yöntemlerinin uygulanabildiğini belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, "Mide kanseri olguları daha ağırlıklı olarak 60 yaş ve üzeri bireylerde, erkek cinsiyette, tütün kullananlarda, aşırı kilolu veya obez bireylerde ve ailede mide kanseri öyküsü bulunanlarda görülüyor" dedi. Mide kanserine karşı koruyucu kabul edilen herhangi bir spesifik yöntemin olmadığını ancak kanser gelişimine karşı riskin bir miktar azaltılmasına katkı sağlanabileceğini söyleyen Prof. Dr. Serdar Turhal, "Sağlıklı bir kiloda olmak, düzenli ve dengeli beslenmek, tütün kullanımından kaçınmak ve düzenli egzersiz yapmak mide kanseri ve tüm kanser risklerinin azaltılması açısından önemli. Risk faktörlerinin fazla sayıda bulunduğu kişilerde erken tarama çalışmalarının yapılması da mide kanserinin önlenmesi ve erken evrede tespit edilmesi açısından faydalı olabilir. Fizik muayene, laboratuvar testleri, radyolojik görüntüleme yöntemleri, endoskopi ve genetik araştırmalar, bu kapsamda yapılabilecek tetkikler arasında yer alır" diye konuştu.

Etiketler : Mide kanseri Mide kanseri Prof. Dr. Serdar Turhal
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