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28 Temmuz 2023 Cuma 07:17:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 07:17:00

Menopoz yaşını uzatmak mümkün

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Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümü, aynı zamanda da Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelik Uzmanı Prof. Dr. Sibel Özler, yumurta kalitesi artırılarak menopoz yaşının uzatılabileceğini belirtti.


Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümü, aynı zamanda da Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelik Uzmanı Prof. Dr. Sibel Özler, yumurta kalitesi artırılarak menopoz yaşının uzatılabileceğini belirterek, "Menopoz yaşını ve yumurtalık rezervini belirleyen unsurlardan en önemlisi genetik, daha sonra beslenme şekli ve çevresel faktörlerdir" dedi. Günümüz şartlarda annelik yaşı giderek artmakta. Artık 30-35 yaştan sonrasında gebelik planlaması başlıyor. Çünkü kadınların eğitim ve çalışma hayatında daha aktif rol almaları, kariyer beklentileri nedeniyle evlilik ve gebelik planları ister istemez ileri yaşlara ertelenmekte. Artık pek çok kadın ilk doğumunu 30'lu yaşlardan sonra yapmakta. Ama tabii biliniyor ki 35 yaştan sonrasında kadınlarda yumurtalık rezervleri git gide azalmaktadır. Menopoz yaşını, yumurtalık açısından belirleyen en önemli kriterlerden bir tanesinin genetik olduğunu vurgulayan Medicana Sağlık Grubu Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sibel Özler, "Kadınlar kendilerine bakarak menopoz yaşını uzatabilir" ifadelerini kullandı.
Etiketler : Menopoz yaşı Dr. Sibel Özler yumurta kalitesi
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