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04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:30:00

Maymun çiçeği virüsüne karşı Çiçek aşısı yüzde 85 oranında koruyucu

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Uzmanlar, Türkiye'de ilk vakası görülen maymun çiçeği hastalığının temasla bulaştığını hatırlatarak, belirtileri olan kişilerin erken teşhisinin ve en az 3 hafta izole edilmesinin virüsün toplumda yayılmasını önlemek için önemli olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar, Türkiye'de ilk vakası görülen maymun çiçeği hastalığının temasla bulaştığını hatırlatarak, belirtileri olan kişilerin erken teşhisinin ve en az 3 hafta izole edilmesinin virüsün toplumda yayılmasını önlemek için önemli olduğunu vurguluyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke, dünyada 1980'den itibaren çiçek aşılarının yapılmıyor olmasının bu hastalığın artmasının sebeplerinden biri olarak gösterildiğini belirterek, çiçek aşısının yüzde 85 oranında bu hastalığa karşı koruyucu olduğunu söyledi. Aşılamanın durdurulduğunu, 1980 sonrasında doğanlarda bu aşının olmadığını dile getiren Büke, şöyle konuştu: "Onun için 40 yaşlara kadar olanlar da risk altında diyebiliriz. Ayrıca çocuklar, hamileler, ileri yaş grubu, bağışıklığı baskılanmış kişiler de risk altında. Çiçek aşısı yaptıranlarda da ilelebet ve çok yüksek koruyuculuk olur demek mümkün değil."

Etiketler : Maymun çiçeği virüsü çiçek aşısı Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke
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