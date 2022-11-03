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03 Kasım 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 09:00:00

Maden suyu kemikleri güçlendiriyor

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Vücut dengesini korumak için ihtiyaç duyulan kalsiyum, magnezyum gibi besin ögelerinin eksikliğinin kemik hastalıkları başta olmak üzere, önemli sağlık sorunlarına davetiye çıkarabildiğini söyleyen Dr. Şule Aktaçi, düzenli maden suyu tüketiminin, magnezyum ihtiyacını gidererek kemik sağlığını korumada önemli bir araç olabileceğine dikkat çekti.

Vücut dengesini korumak için ihtiyaç duyulan kalsiyum, magnezyum gibi besin ögelerinin eksikliğinin kemik hastalıkları başta olmak üzere, önemli sağlık sorunlarına davetiye çıkarabildiğini söyleyen Dr. Şule Aktaçi, düzenli maden suyu tüketiminin, magnezyum ihtiyacını gidererek kemik sağlığını korumada önemli bir araç olabileceğine dikkat çekti. Dr. Şule Aktaç, "Magnezyum yetersizliğinden kaynaklı oluşan hastalıklar bir anda kendini belli eden değil, zamanla ortaya çıkan hastalıklardır. Hücrelerin yetersiz düzeyde magnezyum emilimi sonucunda, kemiğin önemli bileşenlerinin eksikliğine, iltihap yapıcı bileşenlerin artışına, vücudun kalsiyum dengesini sağlayan paratiroid hormonunun ve D vitamini düzeylerinin azalmasına neden oluyor. Magnezyum eksikliğinin sebebi kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Ispanak, pazı, bamya, fındık, fıstık gibi oksalat içeren besinleri fazla tüketmenin sonucunda magnezyum eksikliği ortaya çıkabiliyor. Ayrıca aşırı alkol tüketen insanlarda da magnezyum eksikliğine sıkça rastlanabiliyor. Bütün bu sebepler kemik erimesi gibi hastalıklara sebep olur. Bu hastalıkları önlemek için magnezyum dengesinin korunması gerekiyor" dedi.

Etiketler : Maden suyu kemikleri güçlendiriyor Vücut dengesi Dr. Şule Aktaçi
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