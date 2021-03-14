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14 Mart 2021 Pazar 15:05:00 - Güncelleme:14 Mart 2021 Pazar 15:05:00

Kovid geçirenlerde yeni tehlike: MIS-A

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Koronavirüsü atlatarak iyileşen bazı çocuklarda bir süre sonra ortaya çıkan gizemli hastalık MIS-C'nin ardından, şimdi de "nadir görülse de erişkinlerde de benzer bir sendrom tanımlandı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Kovid'den iyileşen erişkinlerde birkaç ay sonra ortaya çıkabilen MIS-A sendromunun yüksek ateş, tansiyon düşüklüğü, halsizlik ve ishal belirtileriyle ortaya çıktığını söyledi ve mutlaka hekime başvurulması gerektiğinin altını çizdi. "Şu ana kadar gördüğümüz vakalar da kısa süre içerisinde toparladı ve iyileşti" diyen Prof. Dr. Yavuz, şunları dile getirdi: "Kovid geçirip iyileştikten sonra artmış inflamatuar yanıt oluyor. Büyük olasılıkla Kovid'e karşı oluşan antikor yanıtının tetiklediği bir durum. Kalbe zarar verebiliyor, karaciğere zarar verebiliyor hastalık. O yüzden de bu belirtileri olanların hekime başvurması, tedavide inflamasyonun baskılanması ile organların korunmasını sağlıyor."

Etiketler : serap şimşek koronavirüs korona mıs-a
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