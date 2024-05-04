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04 Mayıs 2024 Cumartesi 18:54:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 18:54:00

Şehit Astsubay Ata Göçmen son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

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Pençe operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen, son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Göçmen'in cenazesi, askeri bando eşliğinde top arabasıyla taşındı.

Şehit Astsubay Göçmen'in cenazesi, Cebeci Şehitliğinde toprağa verildi.

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Namazı Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze törenine, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, şehidin ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı.

Şehidin annesi Nermin Göçmen, oğlunun tabutuna sarıldı, fotoğrafını öptü. Şehit Göçmen'in, 8 Mayıs'ta 26'ncı yaş gününü kutlayacağı, babasının ise bir ay önce vefat ettiği öğrenildi.

Pençe operasyonu bölgesinde, dün yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen Göçmen, tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

Etiketler : şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen CENAZE TÖRENİ
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