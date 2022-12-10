Koronavirüsü erkekler daha ağır geçiriyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmada, bazı erkeklerin koronavirüsü ağır atlanmasının, bağışıklık genlerinin yapısını bozan mutasyonlardan kaynaklandığı belirlendi. Prof. Dr. Üner Kayabaş, "Aynı genlerde kadınlar X kromozomunun fazla olmasından dolayı, miktar olarak daha fazla bağışıklık proteinine sahiplerken, erkeklerde bir dezavantaj olduğunu gördük. Bu da kadınların Covid'e karşı daha güçlü savaşmasını ve belki de ağır seyreden Kovid semptomlarından sağlıklı kurtulmalarını sağladı" dedi.

