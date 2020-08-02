Koronavirüs aşısında heyecanlandıran açıklama! Ekim ayına hazır

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Gamaleya Enstitüsü'nün aşı adayının klinik denemelerinin bittiğini açıkladı. Muraşko "Aşı ekim ayına hazır olacak" dedi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Gamaleya Enstitüsü'nün aşı adayının klinik denemelerinin bittiğini açıkladı. Kayıt süreci için belgelerin hazırlandığını belirten Muraşko "Aşı ekim ayına hazır olacak" dedi.

GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Sabah Gazetesi'nde yer alana habere göre bu dönemde kitlesel aşılamaya geçilmesinin beklendiğini vurgulayan Muraşko, aşı yapılan herkesin bu süreçte gözlem altında tutulacağını ifade etti.

164 ÇALIŞMA DAHA VAR

ABD'li salgınla mücadele yetkilisi Anthony Fauci ise Rus ve Çin aşılarına şüpheyle yaklaşıyor.

139 AŞI ADAYI KLİNİK DENEMESİNDE

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 28 Temmuz itibarıyla dünya genelinde COVID-19'a karşı 25 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 139 aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor.