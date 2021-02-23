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23 Şubat 2021 Salı 09:54:00 - Güncelleme:23 Şubat 2021 Salı 13:07:00

Koronavirüs ani görme kayıplarına neden olabilir

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hastalığında ani görme kayıplarının yaşandığı belirlendi. Yapılan bilimsel araştırmalarda, Kovid-19'u ağır atlatan bazı genç erkeklerin, kalpte oluşan pıhtıların göz damarlarını tıkaması sonucu görme kaybı yaşadıkları tespit edildi.

Doç. Dr. Barış Yeniad, "Koronavirüsü ağır geçiren erkek hastalarda göz damarının tıkanmasına bağlı olarak görme kayıpları yaşandığı tespit edildi. Bu virüs, sinir ve kalp sistemi başta olmak üzere tüm vücut sistemini olumsuz etkileyen bir hastalıktır" dedi. Koronavirüse bağlı gerçekleşen ölümlerin çoğunluğu damarlarda oluşabilecek tıkanıklıklardan kaynaklandığını belirten Doç. Dr. Barış Yeniad, "Gözün arka tabakasında bulunan ve görmeyi sağlayan retina dediğimiz bölgedeki damarın tıkanmasıyla ani görme kayıpları gerçekleşiyor. Görme kaybı ağrısız bir şekilde aniden oluşan bir durum. Genellikle tek gözde görme kaybı yaşanıyor. Retina tabakasını besleyen bir damar var. Bu damar tıkandığı zaman retina oksijensiz kalarak ani görme kaybı yaşanıyor. Göz tıkanıklığında dakikaların çok büyük bir önemi var. Doktora gitmekte geç kalınırsa, tedavinin hiçbir faydası görülmüyor. Genellikle görme kayıpları kalıcı oluyor. Göz sağlığımız hiçbir zaman eskiye dönmüyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : koronavirüs görme kaybı barış yeniad
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