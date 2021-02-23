Koronavirüs ani görme kayıplarına neden olabilir

Doç. Dr. Barış Yeniad, "Koronavirüsü ağır geçiren erkek hastalarda göz damarının tıkanmasına bağlı olarak görme kayıpları yaşandığı tespit edildi. Bu virüs, sinir ve kalp sistemi başta olmak üzere tüm vücut sistemini olumsuz etkileyen bir hastalıktır" dedi. Koronavirüse bağlı gerçekleşen ölümlerin çoğunluğu damarlarda oluşabilecek tıkanıklıklardan kaynaklandığını belirten Doç. Dr. Barış Yeniad, "Gözün arka tabakasında bulunan ve görmeyi sağlayan retina dediğimiz bölgedeki damarın tıkanmasıyla ani görme kayıpları gerçekleşiyor. Görme kaybı ağrısız bir şekilde aniden oluşan bir durum. Genellikle tek gözde görme kaybı yaşanıyor. Retina tabakasını besleyen bir damar var. Bu damar tıkandığı zaman retina oksijensiz kalarak ani görme kaybı yaşanıyor. Göz tıkanıklığında dakikaların çok büyük bir önemi var. Doktora gitmekte geç kalınırsa, tedavinin hiçbir faydası görülmüyor. Genellikle görme kayıpları kalıcı oluyor. Göz sağlığımız hiçbir zaman eskiye dönmüyor" ifadelerini kullandı.

