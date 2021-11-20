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20 Kasım 2021 Cumartesi 11:53:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 11:58:00

Op. Dr. Battal Tekin: Kepçe kulak, okul çağından önce tedavi edilmeli

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Kimileri saçlarını toplamaya çekiniyor, kimileri alaycı cümlelerle muhatap olmak zorunda kalıyor. Kulaklarını yapıştırıcıyla geriye yatırmayı deneyenler bile var. “Kepçe kulak, psikolojiyi en olumsuz etkileyen şekil bozukluklarından biri” diyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Battal Tekin, bu şekil bozukluğunun mümkünse okul çağı öncesinde tedavi edilmesi gerektiğini söylüyor.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Battal Tekin, kepçe kulak sorununun toplumda en sık görülen şekil bozukluğu olduğunu söyledi: "Kepçe kulak, diğer estetik problemlere göre psikolojiyi en fazla bozan deformite olarak kabul edilebilir. Çocukluk çağında pek çok espriye konu olur. Aile büyükleri ya da okul arkadaşları, kepçe kulağa sahip çocuklarla şakalaşırlar. Bu durum çoğu zaman göz ardı edilse de kişinin psikolojisini ileri yaşlarında dahi etkileyebilir. O nedenle okul çağından önce tedavi edilmesi önerilir. Kulak gelişiminin büyük kısmı bu zamana kadar tamamlandığından, kepçe kulak operasyonunun erken dönemde yapılmasının hiçbir zararı yoktur. Çocuklarda genel anestezi, erişkin hastalarla lokal anesteziyle yapılır."

NEDEN OLUR?

Op. Dr. Battal Tekin, "Kepçe kulak neden olur?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Kepçe kulak oluşumunun yapısal birkaç nedeni vardır. Kulakta kıkırdaklar zayıf olabilir, iç kısımdaki bazı bölgelerde kulak kıvrımı oluşmayabilir ya da kulağın içindeki 'konka' adı verilen çukur kısım olması gerekenden çıkık olabilir. Bu etkenlerden birinin varlığı, farklı şekillerde kendini gösterir. Cerrahi tedavi de mevcut deformitenin analizinin yapılmasından sonra, daha doğal bir sonuç elde edebilmek için probleme yönelik olarak uygulanır."

YENİ DOĞAN DÖNEMİNDE AMELİYATSIZ DÜZELTİLEBİLİR

Kepçe kulağın yeni doğan bebeklerde operasyona gerek kalmadan düzeltilebileceğini ifade eden Op. Dr. Battal Tekin, "Anne karnındayken bebeğin dolaşımına geçen östrojenler sayesinde yeni doğan döneminde kulak şekillendirilebilir haldedir. Erken dönemde plastik cerrahlar tarafından özel kulak bantlarıyla kulaklar kafaya yaklaştırılabilir ve kepçe kulak görünümü azaltılabilir" dedi.

HER HASTAYA FARKLI İŞLEM

Op. Dr. Battal Tekin, ameliyat hakkında da şu bilgileri verdi: "Operasyon, 1-1.5 saat sürer. Bizim uyguladığımız yöntem, kulak arkasından kıkırdakların şekillendirilmesi, gerekirse fazla kıkırdağın alınması esasına dayanır. Ameliyat sonrası baş bölgesi 1 gün bandajlanır. Çocuk hastalarda ise 2 gün özel bir bant kullanılması istenir. Hasta erişkinse ve kulağını koruyabilecekse farklı bir şey önerilmez. Şişlikler 1 hafta içinde iner. Kepçe kulak ameliyatı standart bir operasyon değildir, her hasta için yapılacak işlem farklıdır. Kişide hangi bozukluk varsa, o yönde bir tedavi uygulanır."

ÖZGÜVENİ ARTIRIYOR

Başarılı bir operasyonun kişide özgüveni artırdığına dikkat çeken Op. Dr. Battal Tekin, "Kepçe kulak ameliyatı için bize başvuran kadınların en çok şikayet ettiği konu, saçlarını toplayamamaktır. Ameliyat sonrasında kontrole genellikle saçlarını toplayarak ya da topuz yapmış olarak gelirler. Bu da kepçe kulak ameliyatının kişide özgüveni ne kadar artırdığına bir işarettir" diye konuştu. Dr. Tekin, operasyonun mutlaka uzman ellerde yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi: "Kulak kıkırdağı enfeksiyona çok yatkın bir dokudur. Enfeksiyon olduğu takdirde ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. O nedenle kepçe kulak operasyonlarının steril şartlarda ve uzman ellerde yapılması önemlidir."

Etiketler : kepçe kulak kulak sağlığı çocuk sağlığı
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