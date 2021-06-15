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15 Haziran 2021 Salı 09:00:00 - Güncelleme:15 Haziran 2021 Salı 09:00:00

Kene kabusu geri geldi

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Normalleşme süreciyle birlikte, eskiye nazaran dışarıda açık alanlarda aktiviteler yaptığımız bu günlerde, özellikle kırsala yoğunluğun artmasıyla birlikte karşılaşılabilecek kene ısırması tehlikelerine karşı uzmanlar uyardı.

Normalleşme süreciyle birlikte, eskiye nazaran dışarıda açık alanlarda aktiviteler yaptığımız bu günlerde, özellikle kırsala yoğunluğun artmasıyla birlikte karşılaşılabilecek kene ısırması tehlikelerine karşı uzmanlar uyardı.

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Özgüneş "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü'ne neden olan keneler Haziran-Temmuz aylarında artıyor. Kene tutunmasından sonra kuluçka süresi 1-3 (en fazla 9) gündür. Diğer yollardan bulaşma olmuş ise de 5-13 gün olabilir" dedi.

Prof. Dr. Nail Özgüneş korunma yollarını şöyle sıraladı: "Evcil hayvanların ilaçlanması, hayvanlarda kene kontrolü yapılması, çiftçi eğitimi, risk haritalarının oluşturulması gerekir. Ama en önemlisi kişisel korunmadır. Riskli bölgelerde veya kırsal kesimde bulunmak zorunda kalan kişilerin pantolonlarının paçalarını çorap içine sokması çok etkili bir yöntemdir. Ayrıca çiftçilerin, kırsal kesimde çalışan, dolaşan veya piknik yapanların evlerine döndüklerinde ilk yapacakları iş, soyunmak suretiyle vücutlarında kene kontrolü yapmak olmalıdır. Çünkü keneler uyuşturucu bir madde salgıladıkları için tutundukları deride ağrı oluşturmazlar ve zaman o kişinin aleyhine işler. Kene görüldüğü zaman, keneyi kırmak çok tehlikeli bir davranıştır. Keneyi kırmak da, bulaşmasına neden olan faktörlerdendir."

Etiketler : Kene kabusu Dr. Nail Özgüne ölüm Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü
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