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12 Haziran 2022 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 08:30:00

Kasık ağrınızın nedeni PKS olabilir

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Kadınlarda daha sık yaşanan kasık ağrıları, sıklıkla adet döneminde vücuttaki değişimlerden ya da idrar yolu enfeksiyonundan kaynaklanabiliyor.

Kadınlarda daha sık yaşanan kasık ağrıları, sıklıkla adet döneminde vücuttaki değişimlerden ya da idrar yolu enfeksiyonundan kaynaklanabiliyor. Adet dönemi haricinde yaşanan kasık ağrılarında kadınların gizli hastalığı olarak bilinen PKS yani pelvik konjesyon sendromunu göz ardı etmemek gerekiyor. Doç. Dr. Gürhan Adam, "Özellikle çok doğum yapan kadınlarda görülen PKS kasık toplardamar kapakçıklarının bozulmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bacaklardaki varis oluşumunda olduğu gibi rahim, yumurtalık ve idrar torbasını çevreleyen toplardamarlarda varis oluşabilmektedir. Oluşan varisler şiddetli ağrılara yol açabildiği gibi, bazı kadınlarda süreç ağrısız ilerleyebilmektedir" dedi.

AKŞAM SAATLERİNDE AĞRI YOĞUNLAŞIR

PKS yani pelvik konjesyon sendromunun en belirgin belirtisi kasıklardaki ağrıdır. Pelvik konjesyon sendromundan kaynaklanan kasık ağrıları uzun süre ayakta kalmaya bağlı akşam saatlerinde artabilmektedir. Tedavisinde ilaç ve cerrahi yöntemler de kullanılmakla birlikte, son yıllarda en etkili tedavi olarak girişimsel teknikler ön plana çıkmaktadır. Ameliyatsız tedavide önce anjiyografik yöntemlerle toplardamardan girilerek yumurta damarları görüntülenir. Sorunlu olan her iki toplardamar koil veya sıvı tıkayıcı ajanlar ile kapatılır.

Etiketler : kasık ağrıları PKS pelvik konjesyon sendromu anjiyografik
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