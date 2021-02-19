Karlı havalarda kırık vakaları arttı: yanlış müdahalede felç riski

Kaldırımlar, ara sokaklar, üst geçitler ve merdivenlerde zeminin kayganlaşması, yürümeyi zorlaştırıyor. Kar yağışına bağlı olarak düşmeler sonucu ciddi kırıklar ve yaralanmalar yaşanabiliyor. Kışın daha çok artan kırık vakalarında doğru ilk müdahalenin önemli olduğunu söyleyen Öğr. Gör. Özlem Karagöl, "İlk yardımda yanlış uygulama hayati tehlikeyi artırıyor. Yapacağımız temel şey kişiyi hareket ettirmemek. Yaralanan kişiyi hareket ettirmek felce yol açabilir" uyarısında bulundu.



AYAKKABILARINI ÇIKARMAYIN

Karlı havalarda temkinli olmanın önemli olduğunu belirten Öğr. Gör. Özlem Karagöl, "Burkulmanın yaşandığı bölge de şişme, morarma, kızarma ve harekete bağlı olarak ağrı meydana gelecektir. Böyle durumlarda ilk yardım olarak yapmamız ve yapmamamız gereken şeyler var. Öncelikle ayak bileğinde bir problem olduysa ayakkabı çıkarılması yanlıştır. Çünkü çıkarma esnasında topukta hareket meydana gelecek bu da burkulmanın ya da kırığın olduğu çevre dokulara zarar verecek. Belirti olarak ödeme bağlı şişme görüleceği için ilk yardım olarak; ayak bileğini tespit edip bir bezle sabitledikten sonra ayakkabının bağcıklarını çözebiliriz, fermuarlı ise fermuarı açabiliriz" dedi.